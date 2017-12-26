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Аэропорт Караганды закрыт из-за погодных условий

26 декабря 2017, 14:22

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов по контактным телефонам своих авиакомпаний.

Аэропорт Караганды временно закрыт по причине сложных погодных условий с 24 декабря, сообщает комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию.

"В 11.00 часов 24 декабря принято решение о закрытии аэропорта, когда произошло обледенение взлетно-посадочной полосы после дождя. В целяx безопасности полетов с 24 декабря по настоящее время отменен или задержан ряд внутренних и международных рейсов", — уточнили в комитете.

Службой аэропорта было использовано 11 тонн реагента для устранения обледенения. Аэропорт задействовал личный состав для устранения обледенения ручным способом. Ситуацию усложняет идущие осадки и боковой ветер.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов по контактным телефонам своих авиакомпаний.

Источник: Sputnik Казахстан


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