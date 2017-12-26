Уполномоченный по правам человека в РК А. Шакиров провел ряд встреч с представителями правозащитных структур ООН в г. Женеве

26 декабря 2017 года Женева, Швейцария

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Аскар Шакиров провел рабочие встречи и консультации в структурных организациях ООН г. Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Омбудсмен информировал зарубежных партнеров о достижениях и принимаемых мерах в сфере продвижения прав человека в Казахстане. Было отмечено, что по ряду правозащитных направлений Казахстан уже является донором в распространении опыта, в частности, в вопросах обеспечения гендерного равенства и защиты детей от насилия.

В ходе встречи с руководителем отдела стран Америки, Европы и Центральной Азии Управления Верховного комиссара по правам человека ООН Х.М. Араньясом была достигнута договоренность о реализации совместных программ в актуальных правозащитных сферах как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества центрально-азиатских учреждений омбудсменов. В данной связи была дана высокая оценка результатам, прошедших в ноябре т.г. в г. Алматы под эгидой УВКПЧ консультаций омбудсменов в вышеуказанном региональном формате. Было также отмечено, что закрепление статуса Омбудсмена в Конституции Республики Казахстан и дальнейшее институциональное совершенствование его учреждения будет способствовать получению им статуса «А» в Глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений.

Зарубежные коллеги дали положительную оценку казахстанскому опыту деятельности национального превентивного механизма по предотвращению пыток и других видов жестокого обращения (НПМ). По итогам встречи с представителем секретариата Подкомитета по предупреждению пыток ООН А. Аветисяном запланировано проведение в апреле 2018 года в г. Астане международного форума по обмену опытом функционирования НПМ с участием ряда европейских и азиатских стран.

Вопросы расширения взаимодействия в рамках НПМ также были обсуждены с региональным директором по странам Европы и Центральной Азии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Афшан Хан. В свете одобрения в первом чтении Мажилисом Парламента Республики Казахстан расширения мандата НПМ на мониторинг 216 детских закрытых учреждений данная организация выразила готовность оказать всестороннее содействие в этом направлении.

Учреждение Омбудсмена Казахстана также было приглашено к участию в проекте по защите прав детей в миграционной политике, запускаемом в соответствии с подписанным на днях соответствующим соглашением между ЮНИСЕФ и Европейским союзом.

По итогам состоявшихся встреч достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимодействия в рамках правозащитного сотрудничества и оказании международными организациями необходимого содействия учреждению казахстанского Омбудсмена.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК