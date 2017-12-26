Глава государства предложил оснащать электромобилями в первую очередь алматинцев

Президент Казахстана считает, что необходимо переходить на альтернативные источники энергии, но «двигаясь осторожно, рассчитывая каждый свой шаг». Об этом он сказал во время своего интервью ведущим журналистам страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Самый большой загрязнитель в Алматы, в других местах - это автомобили. Автомобили в мире используют 30% жидкого углеродного топлива: бензин, керосин, мазут и так далее. Так вот в этом плане сделано 3 тысячи 40 автобусов в городах для общественного транспорта, из них половина работает на газе. Недавно я был в Кустанае, там начали производить свои электромобили, которыми надо оснащать те города, которые больше всего страдают - Алматы на первом месте, потому что населения много», - сказал он.

По его слова, за 20 лет в РК резко возросло количество автомобилей.

«Автомобилей много. До 1998 г. в РК ездило 700 тысяч автомашин. Сейчас 5 млн. Эти машины и есть самые загрязнители. Теперь метро - против этого, легкорельсовые трамваи, переход на общественный транспорт. Плюс большие требования к автомобилям, моторам, двигателям, октановому числу бензина - все это туда же, в эту же кучу работает. Поэтому можно считать, что для нас эта работа только начало», - считает Глава государства.

При этом Н. Назарбаев добавил, что, несмотря на то, что в мире сильно продвигаются в вопросах развития альтернативной энергетики как направления, но от бензина и угля не спешат отказываться.

«Надо честно признаться, что альтернативная энергетика - солнце, ветер заменит нам все это (бензин, уголь) - очень сильно будет сказано. Еще долгое время и по себестоимости не проходит - строительство ветряных электростанций, солнечных батарей в сравнении с бензином, керосином, еще для этого нужно время. Поэтому некоторые страны сильно взялись, вкладывая деньги в это, а на историческое не вкладывают сейчас, к примеру, Испания», - отметил он.

«Мне прямо сказал премьер-министр, что мы решили наоборот пойти назад и мы отстали от строительства электростанций, использования угля и так далее. То есть иногда хотим бежать впереди паровоза, а жизнь нас останавливает. То есть мы всегда казахстанцы были осторожными, будем двигаться вперед, но рассчитывая каждый свой шаг. К этому мы идем», - добавил Глава государства.

Ксения Давыдова