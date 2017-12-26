Исключая неверное толкование

Ж. Кашкинбаева,

судья Верховного Суда РК

Ст. 81 Конституции Республики Казахстан гласит, что Верховный Суд РК дает разъяснения по вопросам судебной практики, а согласно п. 1 ст. 4 Конституции нормативные постановления относятся к действующему праву республики. Высокий статус нормативных постановлений Верховного Суда определяет и Закон РК «О правовых актах», ст. 7 которого относит их к основным видам нормативных правовых актов.

Нормативные постановления Верховного Суда представляют собой результат всесторонней, теоретической переработки дел определенной категории, рассмотренных судами, и обобщения судебной практики. Именно в нормативных постановлениях по вопросам судебной практики осуществляется официальное толкование норм гражданского, уголовного и административного права, что способствует исключению неопределенности в их понимании, которое необходимо для установления юридической основы дела и правильной ее квалификации.

Необходимо отметить, что даже самый понятный и ясный закон при его применении требует толкования. Нормативные постановления как раз и направлены на обеспечение единообразия в применении законодательства и толковании определенных норм на практике, основанных на принципах нравственности, законности и справедливости.

Верховный Суд принимает нормативные постановления по тем нормам права, которые вызывают у судов определенные затруднения, ошибки и неверное толкование в ходе их применения. Поэтому вновь принятые нормы права, как правило, проходят апробацию, то есть реализуются в судебной практике, и после этого с учетом возникших проблем в толковании разрабатывается нормативное постановление.

Имеют место случаи, когда суд при рассмотрении и разрешении дела сталкивается с фактом отсутствия необходимой правовой нормы. В таких случаях применяется аналогия закона или аналогия права. При неправильном применении аналогии закона или аналогии права Верховный Суд указывает, какая именно норма подлежит применению по аналогии. Являясь источником действующего права, нормативное постановление Верховного Суда в указанных ситуациях может устанавливать правила, конкретизирующие применение данной аналогии.

В рамках реформирования судебной системы с 1 января 2016 года упразднены кассационные судебные коллегии в областных судах и полномочия по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов сосредоточены только на уровне Верховного Суда.

В связи с этим сейчас особое значение приобретает деятельность Верховного Суда по обеспечению единства судебной практики, закрепленная в новых уголовном и гражданском процессуальных кодексах. Для реализации этой задачи Верховным Судом усилена роль и значение нормативных постановлений, при их разработке охватываются наиболее острые проблемы, возникающие после внесенных изменений в закон или по неординарным ситуациям. Верховным Судом Республики было принято более 100 нормативных постановлений, в некоторые из них вносились изменения и дополнения.

В нормативном постановлении «О судебной практике по спорам, вытекающим из договоров страхования» от 6 октября 2017 года № 8, отражены вопросы судебной практики, связанные с договорами страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, туроператоров и турагентов, страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, договоров добровольного страхования.

Разъяснено, что на требования, вытекающие из договоров страхования, распространяется общий срок исковой давности - три года, солидарная обязанность возникает, если это предусмотрено договором или установлено законодательными актами. Раскрыты основания, по которым страховщик вправе полностью или частично отказать в осуществлении страховой выплаты. Кроме того, приведено разграничение ответственности между тур оператором и турагентом. Нормативное постановление разъясняет, что в сфере выездного туризма обязанность по возмещению вреда, причиненного интересам туриста при осуществлении деятельности по формированию туристского продукта, лежит на туроператоре, при осуществлении деятельности по продвижению и реализации туристического продукта - на турагенте.

В связи с принятием 13 ноября 2015 года Закона «О реабилитации и банкротстве» существенные изменения коснулись нормативного постановления Верховного Суда «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве» от 2 октября 2015 года № 5.

Так, в настоящее время нормативное постановление разъясняет, что решение об отказе в признании должника банкротом выносится судом с учетом заключения временного управляющего об отсутствии кредиторов у должника, кроме заявителя. Предусмотрено, что настоящая норма не распространяется на случай, когда заявителем является кредитор по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

В случае, если единственным кредитором выступает иное лицо (не кредитор по налогам и другим обязательным платежам в бюджет), то требования по взысканию задолженности подлежат разрешению в общеустановленном судебном порядке, минуя процедуру банкротства.

При наличии единственного кредитора отсутствует необходимость справедливого распределения имущественной массы должника между кредиторами в соответствии с очередностью, установленной законодательством.

Учитывая, что в практике судов имелись проблемы с рассмотрением дел, связанных с признанием сделок недействительными по искам банкротных и реабилитационных управляющих, нормативным постановлением регламентировано, что основаниями для признания сделок, совершенных должником или уполномоченным им лицом в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве или реабилитации, могут быть приведены как специальные, предусмотренные ст. 7 Закона «О реабилитации и банкротстве», так и общие основания, предусмотренные ст.ст. 157-159 ГК.

Нормативное постановление разъясняет условия, сроки привлечения к субсидиарной ответственности учредителя юридического лица или собственника имущества банкрота. Обращено внимание судов на то, что срок для обращения в суд банкротного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по взысканию сумм требований кредиторов, оставшихся неудовлетворенными из-за недостатка имущества банкрота по результатам банкротства, является пресекательным. Пропуск такого срока является основанием для отказа в иске.

Далее, нормативным постановлением «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров», принятым в октябре 2017 года, были охвачены вопросы применения некоторых норм нового трудового законодательства. Нормативное постановление обращает внимание на придание согласительной комиссии, создаваемой на предприятиях, статуса постоянно действующего органа, осуществляющего функцию промежуточной, но вместе с тем обязательной стадии в разрешении индивидуальных трудовых споров. Конкретизирован круг работников, освобожденных от обращения в согласительную комиссию в случае возникновения спора. Несогласие с решением согласительной комиссии либо его неисполнение дает несогласной стороне право обращения в суд за судебной защитой. При этом суд не связан с выводами согласительной комиссии, и спор разрешается по существу в пределах заявленных истцом требований.

Данное нормативное постановление содержит основания и порядок расторжения трудового договора в связи со снижением объема производства, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя. Акцентировано внимание на том, что для привлечения работников к полной материальной ответственности трудовое законодательство не во всех случаях требует наличие договора о материальной ответственности. Впервые закреплены рекомендации касательно продления срока трудового договора с беременными женщинами и работниками, имеющими детей до трех лет, которые рекомендуется применять при рассмотрении трудовых споров.

Говоря о необходимости применения нормативных постановлений судами, имеется в виду их значимость для правильного разрешения того или иного дела. Анализ судебных актов и поступивших на пересмотр дел свидетельствуют о том, что местные суды широко применяют разъяснения Верховного Суда и в судебных актах делают ссылку на соответствующее нормативное постановление Верховного Суда.

Нормативные постановления также предназначены для работников правоохранительных органов, адвокатов, преподавателей юридических вузов, юристов, студентов, аспирантов и широкого круга юридической общественности.

Таким образом, следует отметить, что нормативные постановления имеют огромное значение для правильного направления судебной практики, для укрепления законности и справедливости в отправлении правосудия. Верховным Судом продолжается работа по разработке и принятию нормативных постановлений в свете последних изменений в действующем законодательстве.