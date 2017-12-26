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Не меняй честь на почести: в Алматы проверяют госслужащих на предмет получения подарков

26 декабря 2017, 14:41

Мониторинговая группа побывала в Управлениях госдоходов Алмалинского, Медеуского, Бостандыкского районов, а также в миграционной полиции.

Антикоррупционная мониторинговая группа проводит инспектирование госорганов Алматы на предмет качества оказания госуслуг и выявление получения подарков госслужащими, передает Zakon.kz.

25 декабря антикоррупционная мониторинговая группа побывала в Управлениях госдоходов Алмалинского, Медеуского, Бостандыкского районов, а также в миграционной полиции.

"В ходе рейда был зафиксирован факт выноса полученного подарка из здания Управления государственных доходов Медеуского района. Так, парень - стажер с названного госучреждения с 4 пакетами спускался по лестнице, и был остановлен членами группы. На вопрос представителя Первого антикоррупционного медиа-центра «Где вы взяли эти пакеты?» был дан ответ: «В коридоре!", - написал на своей странице в Facebook председатель Первого антикоррупционного медиацентра Толеген Байгулов.

Все пакеты вскрыли в кабинете руководителя Управления.

"Установлено, что госслужащим УГД подарки к Новому году дарят представители банков второго уровня, также подкупают винами и коробками конфет. Все предметы почестей были заактированы сотрудниками Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы. Госоргану рекомендовано передать все полученные подарки в территориальный Департамент госимущества и не допущению впредь антикоррупционного законодательства страны. В свою очередь руководство УГД заверило членов группы, что проведут служебное расследование и выявят кому принадлежали данные подарки", - отметил Байгулов.


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