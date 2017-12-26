Достижения года: В ЮКО в этом году велось строительство 134 социальных объектов

В настоящее время ведется строительство 134 объектов, в том числе 82 новых образовательных учреждения, 39 объектов здравоохранения, 7 в сфере культуры и спорта, а также 6 других объектов.

В 2018 году на реализацию 233 инвестиционных проектов, заказчиками которых являются областное управление строительства и акиматы районов и городов, были предусмотрены средства размере 66,2 млрд. тенге. Из них 115 введены в эксплуатацию, а 118 объектов переходящие на следующий год. Об этом сообщают специалисты областного управления строительства.

В настоящее время в социальной сфере ведется строительство 134 объектов, в том числе 82 новых образовательных учреждения, 39 объектов здравоохранения, 7 в сфере культуры и спорта, а также 6 других объектов. По словам специалистов, из общего числа объектов сферы образования 79 – новые школы, а оставшиеся 3 -профессиональные учебные заведения. Строительство 27 объектов начаты в прошлом году.

Отметим, что 32 объекта образования, строительство которых велось в рамках государственной программы «Нурлы Жол» и за счет республиканского и областного бюджета уже сданы на благо народа, оставшиеся 50 учебных заведений планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Кроме того, в этом году в области в сфере здравоохранения велось строительство 39 медицинских учреждений, из них введено в эксплуатацию 34 объекта. Строительство оставшихся 4 поликлиник и 1 амбулаторной клиники планируется завершить в 2018 году.

Наряду с этим, из 4 объектов в сфере культуры на благо народа сданы учреждения культуры в Сарыагашском и Байдибекском районах, остальные 2 объекта ожидается ввести в эксплуатацию в следующем году. Вместе с тем, строительство трех объектов в сфере спорта запланировано завершить в следующем году.

Напомним, что в этом году на благо народа сдано в эксплуатацию малое водохранилище на реке Карашик в Туркестане. В следующем году планируется завершить реконструкцию набережной реки Арыс в Отрарском районе и строительство парка на территории бывшего мусорного полигона в городе Шымкент. Помимо этого, в Туркестане ведется строительство здания архива и органов внутренних дел, сдача которых ожидается в 2018 году. Более того, в Шымкенте на территории 18,4 га проведена рекультивация мусорной свалки.

Подводя итоги этого года, стоит отметить, что в текущем году в области были введены в эксплуатацию 32 школы и 34 учреждения здравоохранения, а также 2 дома культуры и 2 других зданий.