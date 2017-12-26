Свыше 55 новых технологий «Экспо-2017» будут внедрены в Казахстане - Бозумбаев

Сегодня в ходе заседания Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрены вопросы внедрения технологий, представленных на выставке «Экспо-2017». О проводимой работе доложили министр энергетики Канат Бозумбаев и министр образования и науки Ерлан Сагадиев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как отметил Канат Бозумбаев, экспертной рабочей группой министерства энергетики отобраны 105 иностранных и 28 отечественных технологий, продемонстрированных в иностранных павильонах «Экспо» по четырем направлениям:

нефть и газ — 27 технологий,

угольная промышленность — 7 технологий,

электроэнергетика, энергосбережение и ВИЭ — 63 технологий,

экология (управления отходами, водоочистка, контроль над качеством воздуха) — 36 технологий.

Данный перечень был направлен национальным и частным компаниям, а также акиматам для рассмотрения и отбора технологий. Кроме того, для максимального информирования, перечень технологий с контактной информацией разработчиков был размещен на сайте министерства энергетики.

«Акиматы на текущий момент отобрали 40 технологий для внедрения, четыре из которых будут внедрены в 2018 году. Национальными компаниями отобраны 15 технологий для внедрения, две из которых будут также внедрены в 2018 году», — отметил Канат Бозумбаев.

Были выбраны технологии по энергосбережению, очистке воды, «умные сети» и использованию ВИЭ на предприятиях.

В сфере нефти и газа определены 7 технологий из России, США, Китая и Финляндии. К примеру, акимат Костанайской области в 2018 году планирует внедрить немецкую технологию «Установка газоаналитического комплекса СГК-510». Благодаря внедрению данной технологии будет снижено потребление газа, что позволит экономить около 40 млн тенге в год.

По направлению «Электроэнергетика» определены 35 технологий, из них акиматами выбраны 26. Одна из них — китайская технология «Автономные станции бесплатной подзарядки для мобильных телефонов» — будет внедрена в 2018 году в Северо-Казахстанской области. Технология позволит снизить затраты за потребленную электрическую энергию и нагрузку на окружающую среду. В настоящее время акиматом достигнута договоренность с китайской компанией Shenzhen по поставке оборудования.

По направлению «Экология» акиматами отобраны 10 технологий в сфере очистки бытовых и промышленных стоков, контроля качества воздуха и управления отходами. По словам министра энергетики, перечень технологий еще будет уточняться.

Министр образования Ерлан Сагадиев в свою очередь отметил, что международная выставка «Экспо-2017» дала мощный импульс генерации новых идей в казахстанской науке, трансферте технологии и развитии образования.

«Выставку посетили представители 55 университетов и НИИ министерства. Проведено более 100 встреч и переговоров с представителями стран участниц. Подписаны 9 меморандумов о сотрудничестве. Университетами достигнуты более 20 договоренностей о двустороннем сотрудничестве», — доложил Ерлан Сагадиев.

Существенно активизировалась международная связь ученых НИИ и университетов с зарубежными коллегами, университетами и компаниями. Вузами и подведомственными НИИ в настоящее время ведется подготовка и реализация 25 научно-исследовательских проектов и программ.

«При реализации научно-технических программ в 12 крупных научных проектах и программах и 89 грантовых проектах источником основной тематики являются идеи «Экспо-2017»», — сказал Ерлан Сагадиев.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам областей продолжить работу по переходу на этап внедрения новых технологий.