Развивая институт адвокатуры

Линара Сактаганова

Адвокатура Казахстана на сегодняшний день является наиболее сильным институтом среди адвокатских сообществ стран Центральной Азии.

Такое мнение было озвучено членами Международной комиссии юристов International Commission of Jurists, ICJ) на пресс-конференции в Астане.

Основная цель визита делегации международной организации заключалась в изучении вопроса соответствия нового проекта закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», поступившего в работу Парламента, на предмет соответствия международным стандартам.

Зарубежные эксперты провели ряд встреч с представителями Верховного Суда, Министерства юстиции, коллегии коммерческих юристов Kazakhstan Bar Association и адвокатским сообществом, по итогам которых члены ICJ пришли к мнению о необходимости отсрочить принятие законопроекта.

Генеральный секретарь Министерства юстиции Австрии, Председатель комиссии по эффективности правосудия Совета Европы Георг Става сообщил о том, что в ходе встречи с Министром юстиции РК Маратом Бекетаевым было отмечено, что предлагаемые поправки направлены на улучшение регулирования внутри коллегии адвокатов, также на повышение качества их услуг.

- Мы представили свои рекомендации в ходе данной беседы, и у нас состоялся обмен мнениями по этим вопросам. Диалог был открытым, и сам Министр объяснил, почему планируется внести поправки в закон, - отметил Георг Става.

Председатель Комиссии по этике Ассоциации адвокатов Нидерландов Ерун Брауэр, в свою очередь, считает, что разработчикам документа необходимо, прежде всего, сохранить независимость профессии и возможность создания саморегулируемых организаций.

На его взгляд, Министерство юстиции готово сейчас отложить принятие законопроекта.

- Есть понимание со стороны Министерства, что проект закона необходимо привести в соответствие с международной практикой по таким вопросам, как обеспечение качества адвокатских услуг, регулирование предоставления данных услуг, предоставление доступа к адвокатуре для молодых специалистов, создание и поддержка организаций, которые бы носили саморегулирующий характер, - отметил он.

Председатель ассоциации адвокатов Гамбурга, Председатель Комиссии по Закону об адвокатуре Федеральной ассоциации адвокатов Германии Отмар Кури выразил убеждение о целесообразности продолжения диалога между сторонами по некоторым аспектам законопроекта.

- К этим элементам относится соблюдение конфиденциальности по отношению к клиенту, независимость адвоката от всех сторон и, конечно, от государства. На адвоката не должно оказываться давление, так как он выступает в интересах клиента, - подчеркнул Отмар Кури. Между тем он также отметил, что Республиканская коллегия адвокатов должна публиковать сведения о своей финансово-хозяйственной деятельности не только для своих членов, но и в целом для общества.

Советник по вопросам международной стратегии Общества права Англии и Уэльса Чика Мора добавила, что со стороны адвокатов прозвучала готовность по обнародованию финансовой информации.

- Наше предложение - вернуться к обсуждению законопроекта. Необходимо отвести на это чуть больше времени, мы предполагаем, что это может быть месяцев шесть, - считает эксперт.

В целом делегаты Международной комиссии юристов дали высокую оценку развитию института адвокатуры в Казахстане.

Как подчеркнул старший правовой советник Европейской программы ICJ Тимур Шакиров, адвокатура в Казахстане на сегодняшний день является наиболее сильной в Центрально-Азиатском регионе при всех сложностях, с которыми сталкиваются адвокаты.

- Можно сказать, что ситуация сейчас обеспечивает с точки зрения дисциплинарного процесса большую независимость адвокатов, чем в других странах Центральной Азии, - говорит Тимур Шакиров.

Вместе с тем он обратил внимание на ряд норм законопроекта, которые, по его мнению, могут негативно отразиться на деятельности адвокатов.

Международные эксперты рекомендуют сохранить за адвокатским сообществом право самостоятельного проведения дисциплинарных процедур регулирующим органом.

- Мы не видим необходимости, чтобы государство сдерживало каким-то образом независимость адвокатов за счет присутствия в регулирующих органах. И речь здесь идет не о защите прав адвокатов, а об их обязанностях поддерживать свой профессиональный статус. Это делается даже не в их собственных интересах, а в интересах общественности, - подытожил Ерун Брауэр.