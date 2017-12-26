Представлен самый маленький телефон в мире

Компания Clubit New показала самый крошечный мобильный телефон в мире. Сбор средств на выпуск Zanco Tiny T1 уже завершилась, передает Life .

В длину гаджет чуть меньше 47 мм, а его вес равен 12 г. Zanco Tiny T1 может хранить в себе до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов. С телефона можно звонить и писать сообщения. Кроме того, у малютки 32 МБ оперативной и 32 МБ энергонезависимой памяти. Звонки осуществляются только в сетях 2G. Гаджет оснащён входом для nano-SIM, OLED-дисплеем и 13 голосовыми командами. Сохранять заряд батареи телефон может в течение трёх дней.

Старт продаж Zanco Tiny T1 запланирован на май 2018 года.

Фото: кадр из видео.