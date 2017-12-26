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А.Мухамедиулы признали самым успешным министром культуры

26 декабря 2017, 14:51

Он набрал 41% голосов.

Казахстанский политолог Талгат Калиев в авторском Тelegram-канале организовал голосование «История в портфелях. Культура создает личность». Он предложил подписчикам выбрать «Лучшего министра в сфере культуры за минувшие 26 лет новейшей истории нашей страны», передает Zakon.kz.

По итогам голосования абсолютным лидером стал нынешний министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, он набрал 41% голосов.

16% признали успешной деятельность Имангали Тасмагамбетова, 17% отдали свои голоса за Мухара Кул-Мухаммеда. Они заняли третье и второе места.
Меньше всего внимания (1-2%) пользователи уделили тем, кто стоял у истоков - в начале независимости страны.

Напомним, А. Мухамедиулы возглавляет министерство с 2014 года. За это время в стране произошло немало интересных событий и побед в этой сфере. Только за последнее время - это триумф Димаша Кудайбергена, победа команды КВН «Спарта Номад» в Высшей лиге, 10-летняя Данелия Тулешова победила в украинском проекте «Голос. Дiти», завоевав миллионы сердец в разных странах.


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