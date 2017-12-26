Оперативные итоги рынка жилой недвижимости в 2017 году

Повышение доступности жилья в системе госпланирования обозначено как ключевое направление развития экономики. За счет ввода серии новых ипотечных инструментов со стороны госсектора жилищный рынок в текущем году резко набрал обороты. За период октябрь 2016-2017 объем жилищных займов вырос на 178,4 миллиарда тенге, а количество сделок за период январь-ноябрь 2016-2017 выросло на 49 тысяч. Всего совершено 220 тысяч сделок.

Жилищное строительство вышло на высокую траекторию роста. За 11 месяцев 2017 года в эксплуатацию введено 9,6 миллионов квадратов общей площади жилых зданий. В среднем на тысячу человек введено 558 квадратов. За январь-ноябрь 2016 года было введено 502 квадрата. На долю частного сектора пришлось 87% от всей площади введенного жилья (8,4 миллиона квадратов).

Ввиду зависимости роста экономики Казахстана от урбанизации населения жилищное строительство в долгосрочной перспективе будет выполнять роль драйвера реального сектора экономики. Мотором отрасли становится система жилстройсбережений. Именно в ней будет формироваться и развиваться платежеспособный спрос за счет ввода различных инструментов поддержки потребителей с невысоким уровнем доходов. За последний год количество договоров Жилстройсбербанка по вкладам увеличились на 31% с 780 тысяч до 1 миллиона единиц, портфель займов в денежном выражении вырос на 35% с 329 до 445 миллиарда тенге.