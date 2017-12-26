Правительство Казахстана одобрило законопроект в сфере валютного регулирования и валютного контроля

На заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева председатель Национального банка Данияр Акишев представил законопроект по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, сообщается на веб-сайте Премьер-Министра РК.

По словам председателя Национального банка Данияра Акишева, цель нового законопроекта - плановые изменения валютного законодательства в условиях вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию, создания Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и Международного финансового центра «Астана».

«Основной задачей законопроекта является расширение охвата статистического мониторинга валютных операций и сокращение использования иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. Реализация указанных норм позволит расширить охват информации о валютных операциях, повысить эффективность валютного контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны», - сказал Данияр Акишев.

Среди основных изменений председатель Нацбанка РК перечислил: признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов; расширение охвата валютных операций трансграничного характера; усиление валютного контроля по операциям, направленным на вывод капитала, а также уточнение вопросов обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных между резидентами валютных операций. При этом Данияр Акишев подчеркнул, что законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима.

«Никаких ужесточений нет, это плановый законопроект, никак не связанный с ужесточением условий», - разъяснил председатель Нацбанка РК, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Правительства.

По словам Данияра Акишева, после вступления Казахстана в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам. В связи с этим предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге. При этом не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона.

«Срок введения в действие законопроекта - 1 июля 2019 года», — сказал в заключение Данияр Акишев.

По итогам рассмотрения предложенный законопроект принят и направлен на рассмотрение в Парламент РК.