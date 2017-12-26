Дарига Назарбаева провела встречу с послом Франции в Казахстане
В ходе беседы обсуждены перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества.
Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Дарига Назарбаева провела встречу с послом Французской Республики в Казахстане Ф.Мартинэ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу сената.
В ходе беседы обсуждены перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества.
«Полагаю, что продолжение практики обмена визитами парламентских делегаций, налаживание контактов на уровне профильных комитетов и аппаратов законодательных органов наших стран привнесет новую динамику межпарламентскому взаимодействию», - подчеркнула руководитель группы по сотрудничеству с Францией в сенате Казахстана Д.Назарбаева.
Фото с сайта 24.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.