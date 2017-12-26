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Дарига Назарбаева провела встречу с послом Франции в Казахстане

26 декабря 2017, 15:05

В ходе беседы обсуждены перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Дарига Назарбаева провела встречу с послом Французской Республики в Казахстане Ф.Мартинэ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

В ходе беседы обсуждены перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества.

«Полагаю, что продолжение практики обмена визитами парламентских делегаций, налаживание контактов на уровне профильных комитетов и аппаратов законодательных органов наших стран привнесет новую динамику межпарламентскому взаимодействию», - подчеркнула руководитель группы по сотрудничеству с Францией в сенате Казахстана Д.Назарбаева.

Фото с сайта 24.kz


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