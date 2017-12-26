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Всех погибших при аварии с автобусом в Москве опознали

26 декабря 2017, 15:07

По уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Опознаны все погибшие в результате аварии в Москве, где автобус въехал в подземный переход, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, сообщает РИА Новости.

"Все погибшие опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии столичного Департамента здравоохранения", — говорится в сообщении.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. По уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем". В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев.


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