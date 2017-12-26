Газодобыча бьет рекорды: за 11 месяцев добыто более 48 миллионов кубометров голубого топлива - на 4% больше, чем за весь прошлый год

По итогам 11 месяцев добыча газа составила в денежном выражении 174,8 млрд тг (+10% за год), в натуральном - 48,4 млрд куб м (+15% к аналогичному периоду годом ранее). Примечательно, что объемы добычи за 11 месяцев обогнали итоговые показатели 2016 года (за весь прошлый год было добыто 46,7 млрд куб м газа - на 2,6% больше, чем в 2015).

Лидирует по объемам в натуральном выражении Атырауская область - 18,9 млрд куб м газа, сразу +33,7% за год. В области работают такие гиганты, как, например, Тенгизшевройл, North Caspian Operating Company и т.д.

Лишь немногим уступила по объемам ранее лидировавшая в секторе ЗКО: 18,6 млрд куб м, +7,4% за год. Среди крупнейших предприятий в регионе - например, гигант Karachaganak Petroleum Operating.

Помимо форсирования добычи, Казахстан активно наращивает экспорт газа. Так, национальный оператор АО «КазТрансГаз» подписал договор о поставках с PetroChina International Company Limited. Экспорт газа начался 15 октября 2017 года. До октября 2018 года Казахстан экспортирует в Китай 5 млрд кубометров газа. Ресурсной базой стали месторождения на западе Казахстана, а также имеющиеся запасы газа из подземных газохранилищ АО «КазТрансГаз». Местом приема газа китайской стороной был определен пограничный пункт «Хоргос».

При этом, по мнению западных экспертов, ежегодно китайский газовый рынок будет расширяться на 20%, что составляет инвестиционную привлекательность для Казахстана. «КазМунайГаз» уже проводит работу по увеличению мощности газопровода «Бейнеу - Бозой - Шымкент» с 10 до 15 млрд кубометров - это позволит увеличить экспорт в Китай с текущих 5 до 10 млрд куб м в год.

Согласно заявлению вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева, Казахстан также рассматривает возможность экспорта природного газа через строящийся газопровод ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия) в направлении Южной Азии. Пока этот газопровод не построен: началось строительство ТАПИ в декабре 2015 года, завершение - запланировано на декабрь 2019 года.

Что касается обеспечения газом населения РК - по итогам 2016 года газом, включая сжиженный, было оборудовано 87,8% жилфонда (против 88,7% в 2015). Лучшие показатели (99,9-99,9%) - в Кызылординской, Жамбылской и Мангистауской областях, по ходу МГ «Бейнеу - Бозой - Шымкент» / «Казахстан - Китай».

В то же время, в северо-восточных регионах страны показатели газификации все еще далеки от удовлетворительных: например, в Павлодарской области - всего 45,1%, в Астане - всего 35,7%.

Кроме того, стоит учесть, что по расчетам КС МНЭ РК, жилое помещение считается оборудованным газом, как сетевым, так и сжиженным, при наличии установленной напольной газовой плиты - газовое отопление в показатели газификации не включается. Тем временем, именно вопрос газового отопления стоит в северных регионах особенно остро. Так, например, проблема смога из-за угольного отопления назрела в быстрорастущей Астане.

Впрочем, руководитель Управления энергетики Астаны Бактыбек Жапаев пообещал, что часть Астаны будет подключена к газопроводу уже в 2019 году. Была установлена станция регазификации на проспекте Туран, к газу подключены Назарбаев Университет, космический центр и общежитие Минобороны. Далее планируется перевести на газ еще к 7 объектов, в том числе - две автономные котельные и медицинский кластер. В целом ТОО «Global Gas Group» планирует поставить в столице шесть станций регазификации. Вторая, КРСПГ «Тельмана», ожидается в 2018 году в районе аэропорта. В 2018-2019 годы начнется строительство станции «Индустриальная».

Кроме того, заместитель генерального директора АО «KazТrаnsGas» Канат Курманалиев сообщил, что со следующего года в стране стартует проект «Строительство магистрального газопровода «Сары-Арка», целью которого является газоснабжение центральных и северных регионов РК.

Магистральный газопровод будет проложен по схеме «Кызылорда - Астана», «Астана - Кокшетау» и «Кокшетау - Петропавловск» в период с 2018 по 2030 годы. Например, на территорию Акмолинской области природный газ придет ориентировочно в 2023-2024 годы.

Что касается тарифов - по итогам ноября 2017 природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, подорожал за год на 11,1%, до 18,14 тг за 1 кубометр.

Сжиженных газ, поставляемый по сетям, подскочил в цене еще заметнее - на 12,9% год-к-году, до 148,75 тг за кг.

Сжиженный газ в баллонах также ощутимо вырос в цене - на 10,8% за год, до 2560 тг за 50 литров.