Дуйсенова предоставит данные о том, кто виноват в спорной информации о зарплате шахтеров

Результаты служебного расследования, начатого после того, как официальным госорганам предоставили спорную информацию о зарплате шахтеров, будут известны в течение месяца, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что служебное расследование должно выяснить, почему данные Тамары Дуйсеновой о зарплате шахтеров в Карагандинской области отличаются от сведений самих шахтеров.

"Расследование закончится в течение месяца. Я сказала о средней заработной плате, которая указана в официальной статистике. Она правильная по официальной версии. Сейчас вы говорите, вот этот шахтер получает 140 тысяч тенге, вот этот 300 тысяч. Я же не назвала фамилию – Иванов получает 140 тысяч или Сидоров получает 350 тысяч", — сказала Дуйсенова журналистам.

Она отметила, что в своих словах ранее опиралась на предоставленную ей официальную информацию.

"То, что они (шахтеры) представили (в интернете), по этому вопросу сейчас идет конкретное разбирательство, кто подавал, есть отдел кадров этого предприятия, каким образом они предоставляют информацию официальным органом", — добавила министр.

Работники четырех шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" 11 декабря после окончания смены отказались покинуть свои рабочие места. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты на 100% и снижение пенсионного возраста. Компания заявила, что проводить переговоры с бастующими будет только на поверхности. 14 декабря суд Шахтинска признал забастовку незаконной и постановил приостановить ее. В ночь на 15 декабря все шахтеры поднялись на поверхность и согласились сесть за стол переговоров. В конце декабря стало известно о результатах переговоров.

Источник: Sputnik Казахстан