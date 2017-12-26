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Курившую пенсионерку сдуло с балкона

26 декабря 2017, 15:28

Везти в больницу ее пришлось в ковше погрузчика.

Пожилую жительницу города Шахтерска Углегорского района Сахалинской области сдуло с балкона четвертого этажа сильным ветром.

Инцидент произошел, когда женщина вышла на балкон, чтобы покурить. 65-летняя пенсионерка упала в сугроб, ей вызвали скорую помощь. Однако везти в больницу ее пришлось в ковше погрузчика, так как машина медиков застряла в снегу. Водитель ехал с открытой дверью из-за нулевой видимости.

Врачи оказали пациентке первую помощь, диагностировав у нее различные травмы.

Скорость ветра, по данным агентства, в Углегорском районе достигала 35 метров в секунду. Введен режим ЧС.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости.


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