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Назначен новый аким Абайского района Карагандинской области

 

Новым акимом Абайского района стал Бауржан Асанов. До этого назначения он занимал должность руководителя Управления ветеринарии Карагандинской области.

Бауржан Асанов родился в 1968 году в Караганде. В 1992 году окончил Московскую ветеринарную академию имени К. И. Скрябина.

В 2003 году получил диплом юриста в Карагандинском государственном университете имени Е. А. Букетова.

В 2009 окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, где получил специальность экономиста.

На госслужбе с 2006 года. В разные годы руководил ГУ «Отдел сельского хозяйства города Караганды», Управлением сельского хозяйства Карагандинской области, управлением политики занятости населения Департамента занятости населения Министерства труда и соцзащиты населения РК в Астане, Управлением ветеринарии Карагандинской области.

Прежним акимом Абайского района был Серик Шайдаров. Напомним, летом этого года он был назначен заместителем акима Карагандинской области.

26 декабря 2017, 15:31
Источник, интернет-ресурс: Карагандинского областного акимата

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