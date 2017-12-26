Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,35, RUBKZT_TOD = 5,7512, USDKZT_0_001 = +10,4177 % годовых, USDKZT_0_002 = +10,5176 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами EURUSD_TOD, EURKZT_TOD, EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 26 декабря в Великобритании и Германии (Boxing Day).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,35 тенге за доллар США при объеме торгов 66 150 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7512 тенге за рубль при объеме торгов 65 200 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,36 тенге за доллар (-0,96 тенге), суммарный объем торгов - 264 100 тыс. USD (+193 100 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +10,4177 % годовых при объеме торгов 433 600 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +10,5176 % годовых при объеме торгов 481 100 тыс. USD;

- по EURKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.