Историями о переносе столицы в Астану поделились чиновники
Они вспоминают, как Нурсултан Назарбаев заставил их месить грязь на окраинах Астаны в начищенных туфлях.
Телерадиокомплекс Президента РК снял документальном фильм "Основание Астаны: Передислокация". Отрывок из фильма опубликован в Facebook, сообщает Zakon.kz.
В новом документальном фильме Касым-Жомарт Токаев расскажет, как гонялись по буранной степи за улетевшей шляпкой американской дипломатки.
Кайрат Мами поделится воспоминаниями, как пел Имангали Тасмагамбетов, а Адильбек Джаксыбеков вспомнит, как Нурсултан Назарбаев заставил их месить грязь на окраинах Астаны в начищенных туфлях.
Авторы и герои фильма поделятся историями о том, как строилась столица и какие были трудности на пути реализации этого грандиозного проекта.
Фото: thepienews.com
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