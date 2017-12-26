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Историями о переносе столицы в Астану поделились чиновники 

26 декабря 2017, 16:04

Они вспоминают, как Нурсултан Назарбаев заставил их месить грязь на окраинах Астаны в начищенных туфлях.

Телерадиокомплекс Президента РК снял документальном фильм "Основание Астаны: Передислокация". Отрывок из фильма опубликован в Facebook, сообщает Zakon.kz.

В новом документальном фильме Касым-Жомарт Токаев расскажет, как гонялись по буранной степи за улетевшей шляпкой американской дипломатки.

Кайрат Мами поделится воспоминаниями, как пел Имангали Тасмагамбетов, а Адильбек Джаксыбеков вспомнит, как Нурсултан Назарбаев заставил их месить грязь на окраинах Астаны в начищенных туфлях.

Авторы и герои фильма поделятся историями о том, как строилась столица и какие были трудности на пути реализации этого грандиозного проекта.

Фото: thepienews.com


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