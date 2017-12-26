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Слон в гневе растоптал гида

26 декабря 2017, 16:15

Турист дернул животное за хвост.

Разъярённый китайскими туристами слон убил гида в парке провинции Чонбури, Таиланд. Экскурсанты пытались сфотографироваться с 17-летним слоном Паем и один из них дёрнул животное за хвост, передет Life.

Во время фотосессии на спине слона сидели две девушки. После того как кто-то дёрнул Пая за хвост, он сбросил всадниц на землю и начал атаковать туристов. Гид Юнцзе Хи попытался остановить животное, и тогда слон сбил его с ног и растоптал. После этого работникам парка удалось схватить Пая и привязать его к дереву.

Мауг Ау Юньгун, проработавший с Паем более пятнадцати лет, рассказал полиции, что ранее слон не проявлял никаких признаков агрессии. Вероятнее всего, неадекватное поведение экскурсантов просто напугало животное. В настоящий момент полиция Таиланда выясняет подробности произошедшего. Будет ли наказан турист, дёрнувший слона за хвост, неизвестно.

Фото: imgur.


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