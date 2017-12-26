Данияр Акишев: «Наша цель - устойчивое развитие финансовой системы»

Михаил Максимов

Национальный банк в 2018 году продолжит реализацию политики, направленной на обеспечение стабильности цен, рыночного формирования обменного курса, активизации кредитования, снижения рисков в финансовом секторе. Об этом в интервью «Казахстанской правде» рассказал председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев.

- Данияр Талгатович, как Вы оцениваете предварительные итоги уходящего года? Каких из поставленных целей удалось достичь? И что немаловажно - остались ли нерешенные задачи?

- Приоритетной задачей для Национального банка является обеспечение стабильности цен. С этого и начнем подводить предварительные итоги. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, инфляция за 11 месяцев сложилась на уровне 6,3%. Это ниже, чем в 2016 году.

В течение 2017 года инфляция в годовом выражении оставалась в пределах целевого коридора Национального банка - 6-8%. Таким образом, одним из важных итогов стало замедление инфляционных процессов в результате как проводимой денежно-кредитной политики Национального банка, так и под воздействием совокупности внешних и внутренних факторов.

Во-вторых, Национальный банк продолжил проведение режима свободно плавающего обменного курса. Курс тенге формировался на основе спроса и предложения на валютном рынке под воздействием фундаментальных факторов при минимальном вмешательстве Нацбанка. В течение года динамика внутренних и внешних факторов была разнонаправленной, ежедневные колебания обменного курса позволили непрерывно поддерживать его равновесным и не накапливать дисбалансы. То есть курс тенге выполнял функцию автоматического стабилизатора.

В-третьих, сохранение привлекательности тенговых депозитов способствовало процессу дедолларизации и содействовало увеличению фондирования банков в национальной валюте. Если уровень долларизации в январе 2016 года достигал своего максимального значения в 70%, то в текущем году на депозитном рынке мы наблюдаем паритет между валютными и тенговыми депозитами - уровень долларизации находится в пределах 48-50%.

В-четвертых, Национальному банку удалось создать условия для возобновления банками кредитования. Кредитование экономики с начала года увеличилось на 3,2% и достигло 13,1 триллиона тенге на конец октября 2017 года. Активизация кредитования происходит на фоне повышения деловой активности и увеличения потребительского спроса в результате смягчения денежно-кредитной политики. С начала года базовая ставка поэтапно снижена с 12% до 10,25%, а за снижением базовой ставки уменьшается и стоимость кредитных ресурсов, которые становятся все более доступными.

В-пятых, в 2017 году совместно с Министерством финансов продолжена работа по формированию кривой доходности. Национальным банком выпускались краткосрочные ноты на горизонте до 1 года. Для формирования ориентиров по доходности финансовых инструментов на длительные сроки (более 10 лет) в августе из собственного портфеля Национального банка была осуществлена продажа долгосрочных государственных ценных бумаг со сроками 12, 15 и 17 лет. В результате безрисковая кривая доходности, имевшая инверсионную форму в 2016 году, стремится к нормализации.

Несмотря на позитивные результаты, которые были достигнуты в текущем году, есть задачи, для решения которых требуется больше времени. Это процесс дальнейшей дедолларизации финансового сектора, восстановление темпов кредитования в банковской системе по мере оздоровления и повышения финансовой устойчивости банков, а также повышение эффективности в управлении ожиданиями рынка по процентной ставке и инфляционными ожиданиями населения. Другими словами, наша цель - переход от решения точечных проблем к устойчивому развитию всей финансовой системы.

- Несмотря на введение в августе 2015 года режима свободно плавающего курса тенге и переход к инфляционному таргетированию, многие казахстанцы по-прежнему в ежедневном режиме следят за обменным курсом тенге и беспокоятся, видя его колебания. В случае заметных колебаний на рынке не без помощи недобросовестных участников возникает ажиотаж, и к обменным пунктам выстраиваются очереди. Как Вы оцениваете положение в этой сфере?

- Позволю себе небольшую аналогию. Среди алматинцев - людей, живущих в сейсмически активной зоне - распространено мнение о том, что небольшие землетрясения полезны, так как они снимают напряжение в земной коре, и это якобы уменьшает вероятность серьезных подземных толчков. Согласно данной теории, гораздо хуже, если такой «разрядки» не происходит, и разрушительная энергия накапливается.

Я в этой сфере не специалист, сейсмологам виднее, но сравнение с формированием обменного курса вполне уместное. Мы все помним, какими болезненными девальвациями заканчивались периоды длительной фиксации курса тенге, стабильность которого оказывалась мнимой. Именно поэтому происходящие сегодня небольшие колебания курса абсорбируют шоки и предотвращают саму возможность резкой девальвации, потому что курс постоянно находится в равновесном значении без участия Национального банка. Таким образом, колебания на валютном рынке при режиме плавающего обменного курса не должны вызывать беспокойство у населения.

Остановимся более подробно на факторах, оказывающих воздействие на обменный курс. Их влияние в течение года было разнонаправленным.

В январе - мае на фоне благоприятных условий на внешних рынках наблюдалось постепенное укрепление тенге. В июне из-за снижения нефтяных котировок уменьшился приток иностранной валюты в страну, что привело к росту спроса на нее. Ситуацию усугубили девальвационные ожидания населения. С целью ограничения возрастающей волатильности курса тенге в июне Национальный банк принял решение об удовлетворении избыточного спроса на валюту, осуществив продажу в размере 101 миллиона долларов, что менее 3% от всего объема валютных торгов за июнь.

В третьем квартале, несмотря на повышательную динамику цен на нефть, девальвационные ожидания сохранялись. Это было связано с публикациями в СМИ, в частности, с необоснованными заявлениями некоторых «экспертов». В результате наблюдался избыточный спрос на иностранную валюту. Для его удовлетворения Национальный банк также принял решение выступить продавцом иностранной валюты. Это обеспечило постепенную стабилизацию валютного рынка.

Со второй половины октября ситуация на валютном рынке продолжает оставаться стабильной. За 11 месяцев обменный курс тенге укрепился на 0,6% до 331,2 тенге за доллар США. Формирование курса тенге происходит на рыночных условиях под воздействием спроса и предложения на иностранную валюту. В декабре курс тенге демонстрирует незначительные колебания в диапазоне 332,75-335,05 тенге за доллар. На 12 декабря биржевой курс с начала месяца ослаб на 1,1% до 334,85 тенге за доллар (с начала года ослабление - на 0,5%).

- Планируется ли вносить коррективы в денежно-кредитную политику в 2018 году? Какие приоритеты в деятельности Нацбанка будут в следующем году?

- Правлением Национального банка 29 ноября 2017 года одобрены Основные направления денежно-кредитной политики РК на 2018 год. В данном документе определены целевой ориентир, принципы и направления политики на следующий год. Никаких кардинальных корректив в нашу денежно-кредитную политику в 2018 году внесено не будет. Это противоречило бы нашим принципам последовательности и предсказуемости, доверие к которым мы старательно культивируем и которыми дорожим.

Национальным банком будет продолжена реализация денежно-кредитной политики в режиме инфляционного таргетирования. Меры денежно-кредитной политики будут направлены на достижение среднесрочной цели по инфляции к 2020 году - ниже, но близко к 4%. Кроме того, определены промежуточные целевые параметры по инфляции на следующие 2 года: на конец 2018-го - 5-7%, на конец 2019 года - 4-6%.

Для достижения целей по инфляции Национальный банк будет устанавливать базовую процентную ставку в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции и других параметров. Базовая ставка в реальном выражении, то есть номинальная ставка за минусом прогнозируемого значения инфляции на 12-месячном горизонте будет поддерживаться на уровне не выше 4%.

Кроме того, Национальный банк продолжит работу по совершенствованию каналов трансмиссионного механизма, по созданию условий для формирования адекватной кривой доходности, по стабилизации инфляционных ожиданий населения. Важное значение будет придаваться управлению ожиданиями субъектов экономики путем дальнейшего выстраивания системы коммуникаций.

Среди дополнительных мер поддержки достижения целей по инфляции определены меры по оздоровлению банковского сектора, стимулирование дедолларизации экономики, оптимизация валютного регулирования и контроля.

- Можно ли сказать, что макроэкономическая ситуация на мировых рынках благоволила Казахстану в 2017 году? Есть ли надежда на возвращение профицитного текущего счета платежного баланса?

- В 2017 году ситуация на основных товарно-сырьевых рынках в целом оказывала благоприятное влияние на экономику Казахстана. Благодаря действию соглашения о сокращении добычи нефти, заключенного в ноябре 2016 года широким кругом стран - мировых экспортеров нефти, а также росту мирового спроса, средняя цена на нее по итогам 10 месяцев 2017 года составила 52,4 доллара за баррель по сравнению с 43,6 доллара в прошлом году. По прогнозам большинства международных организаций, цена на нефть в 2018 году также будет превышать 50 долларов за баррель.

На фоне ускорения мировой экономики, а также сокращения производства цены на цветные металлы тоже показали существенный рост - с начала года на медь, цинк, свинец и алюминий они выросли более чем на 30%. Кроме того, наблюдается стабильная динамика роста экономик основных стран - торговых партнеров Казахстана - ЕС, России, Китая, поддерживающего спрос на казахстанскую продукцию.

Положительная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, а также стабильный внешний спрос наряду с запуском добычи нефти на Кашагане способствовали росту казахстанской экономики. По предварительной оценке, за 9 месяцев 2017 года дефицит текущего счета снизился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 5 миллиардов долларов.

Темпы прироста экспорта товаров были в 2 раза выше прироста импорта товаров (31,1% против 15,6%). По прямым иностранным инвестициям наблюдался чистый приток в 3,3 миллиарда долларов. Сохранение в следующем году текущей экономической конъюнктуры и адаптация экономики Казахстана к новым условиям торговли будут способствовать дальнейшему снижению дефицита текущего счета.

- Как известно, в Казахстане существует либеральный валютный режим и обеспечивается свободное движение капиталов. Между тем Вы говорили, что несвоевременный возврат валютной выручки некоторыми экспортерами ухудшает показатели платежного баланса и оказывает негативное воздействие на обменный курс. Планируется ли принять какие-то меры для обеспечения своевременного возврата валютной выручки в Казахстан?

- Национальный банк планирует принятие совместных с Правительством системных мер в части валютного регулирования в краткосрочной и долгосрочной перспективах, не отказываясь при этом от базовых принципов либерального валютного режима. Так, Национальным банком разработан проект Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в новой редакции, в рамках которого, помимо иных поправок, предусмотрены нормы по повышению эффективности валютного контроля, в том числе использование его результатов во взаимосвязи с вопросами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

- Уходящий год ознаменовался началом реализации Программы повышения устойчивости банковского сектора. Действительно ли ее успешная реализация окончательно решит проблемы в этом секторе финансового рынка?

- Национальным банком совместно с Правительством неоднократно принимались меры по решению проблем банков, связанных с качеством займов ссудного портфеля. В частности, на законодательном уровне созданы условия для функционирования рынка проблемных кредитов (ОУСА и ФПК), предоставлены налоговые преференции для передачи неработающих активов в специальные дочерние организации (ОУСА) для прощения либо списания безнадежных займов (действуют до 2027 года), установлены прямые лимиты на размер неработающих займов в 10% от ссудного портфеля.

В целях реализации поручения Главы государства Национальным банком принята Программа рефинансирования ипотечных займов, направленная на оказание поддержки заемщикам, получившим ипотечные жилищные⁄ипотечные займы в иностранной валюте и ипотечные жилищные⁄ипотечные займы в национальной валюте с просроченной задолженностью.

Несмотря на комплекс принятых мер по улучшению качества ссудного портфеля, сохранение высокого уровня проблемных займов на балансе банков продолжает оставаться одной из основных проблем, сдерживающих кредитную активность банков. При этом реальное качество активов банков требует дополнительной оценки из-за низкого качества финансового состояния заемщиков, практики использования «нетвердых» залогов (денег и имущества, поступающих в будущем, страховых полисов аффилированных компаний, гарантий физических лиц и т. д.) и невозвратного кредитования бизнеса акционеров и их связанных лиц.

В соответствии с поручениями, данными в Послании Главы государства народу Казахстана, Национальный банк запустил Программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК, направленную на обеспечение докапитализации крупных банков для снижения уровня неработающих кредитов и создания условий для дальнейшего роста кредитования экономики, а также усиление надзорного мандата Нацбанка через применение превентивных мер по недопущению нарастания системных рисков в банковском секторе.

Правлением Национального банка одобрено участие в программе 5 банков (АТФБанк, Евразийский банк, Цеснабанк, Банк «ЦентрКредит» и Bank RBK) на общую сумму порядка 650 миллиардов тенге. В случае ухудшения финансового положения банка, а именно: при нарушении им пруденциальных нормативов или выявлении фактов вывода активов, предусмотрена конвертация субординированного долга в простые акции.

По результатам программы ожидается увеличение совокупного собственного капитала банковского сектора на сумму государственной поддержки, что усилит его финансовую стабильность и устойчивость к возможным новым неблагоприятным внешним факторам. Меры по поддержке банковского сектора приведут к сокращению его неработающих активов на сумму более 1 триллиона тенге, что окажет мультипликативный эффект на развитие экономики страны в целом за счет обеспечения капитализации, списания, прощения и других мер по улучшению качества активов.

Кроме того, увеличение собственного капитала банков вместе со снижением неработающих активов поддержит кредитование банками реального сектора экономики. Программа будет способствовать дальнейшему развитию смежных отраслей экономики, что в свою очередь будет способствовать оздоровлению финансового состояния конечных заемщиков-предприятий реального сектора экономики.

Рост собственного капитала и снижение неработающих кредитов приведут к пересмотру и оптимизации действующих стратегий и бизнес-моделей банков, в результате чего ожидается повышение активности банков в кредитовании, в расширении и развитии новых и эффективных видов банковских услуг.

- Еще одна застарелая проблема, которую решает Нацбанк под вашим руководством, - проблема ипотечных заемщиков, получивших валютные займы и утративших платежеспособность. Как решается этот вопрос?

- Для смягчения последствий финансового кризиса для заемщиков - физических лиц по поручению Главы государства с 2015 года реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов.

На сегодня программа позволила сохранить единственное жилье и снизить долговую нагрузку более чем для 23 тысяч граждан. До 2027 года с учетом револьверного механизма освоения денег программа охватит порядка 40 тысяч заемщиков.

11 апреля 2017 года Главой государства поручено Национальному банку совместно с Правительством внести предложения о целесообразности расширения программы. Мониторинг ипотечного рынка показал, что наиболее уязвимыми в текущей экономической ситуации являются граждане, получившие в банках займы в иностранной валюте под залог жилой недвижимости и не соответствующие критериям программы, а также заемщики, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

Национальный банк совместно с Правительством рассмотрят вопрос оказания содействия этой категории заемщиков.

- Как продвигается подготовка к выходу на рынок управления пенсионными активами казахстанцев частных управляющих?

- В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан Национальным банком подготовлены предложения по реформированию системы управления пенсионными активами, предусматривающие передачу пенсионных активов ЕНПФ частным управляющим компаниям по выбору вкладчика.

После завершения обсуждений потребуется принятие соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Казахстан.

Параллельно Национальный банк разработал новое стратегическое распределение валютной части портфеля пенсионных активов ЕНПФ на базе опыта управления активами Национального фонда и золотовалютных активов. Соответствующие изменения и дополнения были отражены в Инвестиционной декларации ЕНПФ. В рамках нового распределения планируется использовать индексное инвестирование в глобальные индексы облигаций и акций, предусмотренные Инвестиционной декларацией ЕНПФ. При этом индексное инвестирование пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться зарубежными управляющими компаниями.

- На какой стадии находится пилотный проект по допуску населения к покупке нот Нацбанка, реализуемый с использованием технологии блокчейн?

- Ранее мы сообщали, что одним из важных направлений работы в настоящее время является внедрение новых технологий в нашу деятельность, одной из которых является технология блокчейн. В качестве пилотного проекта с ее использованием планируется запустить реализацию краткосрочных нот Национального банка населению.

Проект предполагает, что население сможет приобретать ценные бумаги Национального банка как через web-, так и через мобильное приложение. В настоящее время продолжается проработка необходимых организационно-технических и подготовительных аспектов. В частности, завершены технические работы по «продукту», разработаны мобильное и web-приложения, проведен ряд этапов тестирования с участием инфраструктурных субъектов.

- В нынешнем году впервые после 11-летнего перерыва состоялся Конгресс финансистов. Оправдались ли ваши ожидания от этого мероприятия? Принес ли форум какие-то конкретные, осязаемые результаты? Получили ли дискуссии продолжение?

- Ожидания в целом оправдались, поскольку сама повестка конгресса позволила обсудить ключевые вопросы текущего финансового рынка и его проблемы с разных ракурсов. Среди основных тем, которые обсуждались на конгрессе, можно выделить предсказуемость макроэкономической политики как условие для устойчивого развития финансового сектора, факторы развития финансового сектора, включая человеческий капитал.

Не обойдены были стороной также вопросы фондирования и регулирования, конкурентной среды, новых технологий и развития фондового рынка.

Если говорить об осязаемых результатах, то конгресс способствовал тому, что участники финансового сектора Казахстана смогли из первых уст услышать о рисках и возможностях, которые перед ними открываются на фоне мировой революции в финансовом секторе, а также в силу смены парадигмы в предоставлении финансовых услуг.

Требуется кардинальная «перезагрузка» финансового сектора страны. Для этого, как я и отметил в своем выступлении, реализуется Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора.

Еще одним итогом конгресса стало то, что его участники пришли к выводу о целесообразности продолжения традиции проведения этого форума, так как возобновление данной площадки дало возможность сделать шаги, которые позволили наладить плодотворное сотрудничество между всеми участниками финансового рынка. Следующее заседание мы планируем приурочить к 25-летию национальной валюты - тенге.

- Канун Нового года - время не только для подведения итогов, но также поздравлений и пожеланий. Что бы Вы хотели пожелать казахстанцам в эти дни?

- Пользуясь этой возможностью, я бы хотел поздравить всех читателей газеты «Казахстанская правда» с прошедшим Днем Независимости и наступающим Новым годом.

Новый год - особенный праздник, который дарит нам самые лучшие эмоции и вселяет веру в будущее. Пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем! Пусть 2018 год подарит вам много поводов для радости. Желаю каждому дому и каждой семье здоровья, достатка, уверенности в завтрашнем дне и, конечно же, финансового благополучия.