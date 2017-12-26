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Скончался мультипликатор, создавший кролика Багза Банни

26 декабря 2017, 16:46

Причиной смерти Роберта Гивенса стала острая дыхательная недостаточность.

Художник, дизайнер и мультипликатор Роберт Гивенс, создавший образ кролика Багза Банни, скончался в США в возрасте 99 лет, передает ТАСС.

Как сообщила СМИ его дочь Мариана Гивенс, художник ушел из жизни в одной из больниц в американском штате Калифорния. Причиной его смерти стала острая дыхательная недостаточность.

Гивенс начал свою карьеру мультипликатора в студии Disney в 1937 году. Там он, в частности, принимал участие в создании мультфильма "Белоснежка и семь гномов" (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937) и короткометражек про Дональда Дака (Donald Duck).

В 1940 году Гивенс перешел на работу в студию Warner Bros. Именно там он самостоятельно придумал образ вечно неунывающего и говорливого кролика Багза Банни, ставшего одним из главных героев нескольких анимационных проектов Warner Bros., в том числе "Шоу Луни Тюнз" (Looney Tunes Show).

Во время Второй мировой войны уроженец штата Кентукки Гивенс отправился за океан служить на фронт. Вернувшись домой, художник продолжил заниматься анимацией. Он, в частности, рисовал таких известных персонажей, как утенок Даффи Дак (Daffy Duck), моряк Попай (Popeye the Sailor), участвовал в создании сериала "Том и Джерри".

Гивенс был дважды женат. У него остались дочь, сын и несколько внуков.

Кирилл Волков.

Фото: notey.com.


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