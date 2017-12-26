Циклоны принесут в Казахстан снегопады и метели

В последние дни в большинстве областей Казахстана наблюдалась аномально тёплая погода. Температура воздуха превышала обычную для данного периода на 3…8°С, а в центральных и восточных областях на 10…17°С. В конце рабочей недели сначала южный, а затем северо-западный циклоны, принесут снегопады, метели и ветер скоростью 15-20, с порывами 23-28м/с в большинство областей республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Из-за ожидающего изменения синоптической ситуации 27 ноября в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

Днем 27 декабря по Северо-Казахстанской области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Места-ми метель, гололед. г. Петропавловск: днем 27 декабря ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, метель, гололед.

27 декабря в Акмолинской области ожидается снег, местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, ночью скорость ветра ожидается 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95 %.

Астана: 27 декабря ожидается снег, метель. Ветер юго-западный с переходом в се-веро-западный, порывы 15-20 м/с.

Кокшетау: 27 декабря ожидается снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью 27 декабря в Костанайской области ожидается местами метель, ветер 15-20 м/с.

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