Акишев прокомментировал возможное слияние ЕНПФ с Нацфондом

Национальный банк РК рассмотрит опыт Норвегии о слиянии Единого накопительного пенсионного фонда со средствами Национального фонда. Однако, как сказал глава финрегулятора Данияр Акишев конкретного плана действий нет, сообщает BNews.kz.

«Глава государства сделал это заявление, сославшись на опыт Норвегии. Мы будем изучать этот вопрос. Посмотрим, каким образом это было там реализовано, действительно ли происходило объединение. Потому что на наш взгляд, там была немного иная схема, поэтому там есть своя специфика. Поэтому этот вопрос будем изучать», - сказал Данияр Акишев в кулуарах правительства.

По его словам, если будут соответствующие поручения Нацбанк готов данные вопросы изучить совместно с правительством.

«Но я не думаю, что речь идет о каком-то уже конкретном плане действий и т.д. Как минимум глава государства дал этот вопрос, что мы будем его изучать. И мы готовы это поручение исполнить, изучить этот вопрос полностью», - уточнил он.

Стоит отметить, что на днях состоялось интервью Президента РК Нурсултана Назарбаева с казахстанскими журналистами, где он заявил, что в перспективе ЕНПФ может быть объединён с Национальным фондом по примеру Норвегии.