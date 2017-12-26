Ещё два казахстанских НПЗ готовы выпускать авиатопливо - Бозумбаев

Казахстанские авиакомпании выпустили оповещения о возможном срыве рейсов из-за недостатка топлива. Ситуацию должны спасти дополнительные объёмы авиакеросина, которые будут производиться на отечественных НПЗ. При этом перевозчики получат запасы топлива не только по сниженной цене, но и с западными стандартами качества.

Одним из главных (а по заверениям некоторых авиакомпаний - и вовсе единственного) поставщиков авиационного топлива из России в Казахстан является компания ТОО «PetroSun». Покупка зарубежного топлива - мера необходимая. Сегодня страна в состоянии покрыть лишь 50% потребности внутреннего рынка. В результате отечественные авиаперевозчики, несмотря на существующую регуляцию цен со стороны государства, вынуждены покупать топливо по более высокой стоимости.

Ввиду возросшего спроса на керосин в России, осенью 2017 года казахстанские перевозчики заявили о кризисной ситуации и возможной отмене рейсов. Власти на ситуацию отреагировали, а авиакомпаниям пообещали дополнительные объёмы поставок.

Однако в декабре авиакомпания SCAT вновь заявила об угрозе срыва рейсов из-за дефицита топлива. По информации перевозчика, ТОО представило авиаперевозчику соглашение на отгрузку только 780 тонн топлива, что составляет менее 20% от утверждённого объёма в 4875 тонн.

Редакция Informburo.kz направила официальный запрос на получение информации в компанию «PetroSun» ещё 14 декабря, однако ответа так и не последовало.

Тем временем ситуацию с дефицитом подтвердили и в Air Astana, где уточнили, что в компании нынешних запасов всё-таки хватит до конца января.

Подробности о положении с топливным кризисом опубликовал ранее экономист Денис Кривошеев. При этом информацию общественного деятеля подтвердили и в самих авиакомпаниях.

«Последние месяцы Air Astana получает дополнительные объёмы, помимо рамочных договоренностей, в частности, запрос у них был на 15 тысяч тонн, но получают они около 5 тысяч. В общем, выторговали, что хотели, несмотря на то, что общий объём производимого авиакеросина сокращается, ведь страну захлестнула нехватка зимнего дизтоплива и все силы переброшены на локализацию этого кризиса. Остальным же участникам рынка не только в дополнительных объёмах отказали, но и даже заявленные не поставляются: SCAT вместо 4875 получит всего 780 тонн. Что ставит компанию на грань разорения. Для исполнения обязательств придётся закупать 4 тысячи тонн на открытом рынке, а это около 300 миллионов тенге дополнительных расходов. Сможет ли компания выполнить свои обязательства по субсидируемым рейсам и выжить, большой вопрос. Если ситуацию не пересмотрят, возможно, новый год для авиации будет совсем другим», - написал Кривошеев.

После переговоров перевозчиков и государства в Министерстве энергетики РК всё-таки решили вмешаться в сложившуюся ситуацию. По словам главы ведомства Каната Бозумбаева, это была исключительная мера. Стоит отметить, что, несмотря на господдержку, дополнительные объёмы топлива получили далеко не все авиакомпании.

26 декабря министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал, что сегодня Казахстан производит топливо только на Шымкентском НПЗ, ещё крайне небольшой объём поступает из Атырау. Как выяснилось, связано это с несовершенством технологии наших нефтеперерабатывающих заводов.

«Это связано с тем, что Павлодарский НПЗ переориентирован на достаточно тяжёлую российскую нефть в части того, что там большое содержание меркаптана (растворённая сера, - Авт.). Там не было установок по очистке от серы. Теперь в Павлодаре эта установка построена, в Атырау тоже построена. Эти два завода будут выпускать авиакеросин. Также у этого керосина изменится стандарт качества - на западный. Вот как мы Евро-4 и Евро-5 внедряем, чтобы от мира не отставать. Но пока мы это делаем, Европа уже планирует Евро-6. Вот также мы по стандартам переходим на авиакеросин. Шымкентский НПЗ всегда обеспечивал потребность рынка на 50%», - сообщил он в ответ на вопросы редакции informburo.kz.

Как рассказал министр, глава Air Astana Питер Фостер лично попросил правительство вмешаться в ситуацию. В Минэнерго действительно провели переговоры с российской стороной о дополнительных поставках. Канат Бозумбаев особенно подчёркивает, что заниматься распределение запасов топлива не входит в задачи министерства, однако здесь был исключительный случай.

«Из Правительства компетенция взаимоотношения с Россией у меня. И мы договорились, что будем помогать авиакомпаниям приобретать топливо в случае необходимости. У Air Astana топливо полностью в запасе есть, включая январь. Что касается SCAT, они, наверное, подумали, что мы тоже должны их обеспечить запасами топлива. Это не так. Есть курирующее ведомство МИР РК, которое как раз и распределяет по графику авиакеросин, вырабатываемый на шымкентском НПЗ. Мы вырабатываем и говорим: распределяйте среди авиакомпаний сами. И это не наше дело, к кому оно потом поступит», - добавил он.

Сегодня все казахстанские авиакомпании сами заинтересованы в получении топлива с отечественных НПЗ, ведь такие сделки будут наиболее выгодны обеим сторонам.

25 сентября Air Astana сообщила о критической ситуации с топливом. В авиакомпании заявили, что авиаперевозки в Казахстане находятся под угрозой срыва. После на дефицит топлива пожаловались в Qazaq Air. Позже заявление авиаперевозчика прокомментировали в Министерстве энергетики, отметив, что никаких капитальных ремонтов казахстанских НПЗ, которые повлияют на работу заводов, не планируется.

По информации SCAT, покупка топлива у сторонних поставщиков в первую очередь негативно отразится на клиентах, поскольку подорожают билеты.

Кирилл Жданов