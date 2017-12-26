Мухамедиулы прокомментировал скандал с Торегали

"Я сторонник того, чтобы мы всегда уважали зрителя", -сказал он.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал инцидент, произошедший на одном из концертов популярного артиста казахской эстрады Торегали Тореали.

"Сейчас у нас, к сожалению, любой концерт вы можете организовать, певец сам может организовать. Раз случился такой инцидент, мы должны принять меры. Я сторонник того, чтобы мы всегда уважали зрителя", — сказал Мухамедиулы в кулуарах мажилиса.

Однако, по его словам, вся проблема заключается в том, что у нас законодательно не отрегулировано проведение концертов. В пример он привел практику, когда во всем мире те, кто занимается концертной деятельностью, получают лицензию, и, соответственно, отвечают за все оргмоменты.

"Когда уже будет концертом заниматься организация, конечно, мы будем требовать с того, кто организовал этот концерт. Почему такое допустилось, в какой форме был певец. Разное обсуждается, что он был не совсем адекватным. Но моя задача: шаг за шагом мы должны прийти к цивилизованному рынку, чтобы такого не допускать", — добавил министр.

О ситуации стало известно после того, как в интернете распространились кадры, где мужчина в концертном костюме на фоне лейбла Торегали Тореали агрессивно разговаривает со зрителями. В день, когда видео появилось в сети пользователи утверждали, что видео является оригиналом и не является результатом какого-либо монтажа. Сам Торегали Тореали случившееся в самом начала прокомментировал только фотографией с надписью "Ложь", которую потом удалил со страницы.

Чуть позже артист признался, что данный факт был. В социальной сети он рассказал подробности словесной перепалки, произошедшем на концерте с пожилым мужчиной. По словам певца, мужчина в зале повел себя крайне некорректно и оскорбил его.

Сам артист признался, что после случившегося не находит себе места, он пытался искать этого человека, чтобы извиниться перед ним, однако так и не смог найти.

"Все мы люди. Да, возможно, у меня сдали нервы. Это правда, что я разозлился, потому что произошло то, что сильно меня задело", — прокомментировал Торегали Тореали.

Кроме того, певец считает, что видео с его участием было намерено распространено в сети, чтобы очернить его. Торегали Тореали отметил, что из-за отрывка видео у пользователей сложилось искаженное представление о случившемся.

В то же время, казахстанцы разделились во мнении по отношению к поступку Торегали Тореали. Если одни считают, что артисту непозволительно такое поведение, другие готовы простить его.

Источник: Sputnik Казахстан