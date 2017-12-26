В 2018 году планируется разработать и внести в Парламент 18 законопроектов — М. Бекетаев

О ходе исполнения плана законопроектных работ Правительства РК на 2017 год и проекте плана на 2018 год на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева доложил министр юстиции Марат Бекетаев.

Планом законопроектных работ Правительства РК на 2017 год первоначально предусматривалась разработка 28 законопроектов.

С учетом внесенных в течение года корректировок, План предусматривает разработку 22 законопроектов.

«4 законопроекта подписаны Главой государства, 9 находятся на рассмотрении Парламента, 4 приняты Парламентом и направлены на подпись Главе государства и 5 законопроектов планируется внести в Мажилис Парламента до конца текущего года. Таким образом, можно отметить исполнение Плана в полном объеме», — сказал Марат Бекетаев.

Министерством юстиции в соответствии с требованиями закона «О правовых актах» и регламента Правительства сформирован проект плана законопроектных работ Правительства на 2018 год. По словам министра юстиции, проект Плана согласован в установленном порядке с Главой государства.

«Окончательный проект Плана предусматривает разработку и внесение в Парламент 18 законопроектов. Из них 5 самостоятельных проектов законов и 13 законопроектов предполагают внесение изменений и дополнений в действующие законы», — отметил Марат Бекетаев.

По итогам рассмотрения вопроса на заседании Правительства план законопроектных работ на 2018 год утвержден единогласно.