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Ветер опрокинул новогоднюю елку в Актобе

26 декабря 2017, 17:08

Весит сооружение около тонны.

Штормовой ветер повалил 18-ти метровую новогоднюю елку, установленную в парке имени Первого Президента, сообщает BNews.kz.

Вооружившись опытом других регионов, где уже падала зеленая красавица, городской отдел ЖКХ поставил дежурных и взял под охрану ели. Это помогло вовремя отреагировать. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

«Было предупреждение об ухудшении погодных условий. Чтобы вовремя среагировать поставили дежурного. Он сообщил, что от ветра елка стала раскачиваться и в один бок накренилась. При осмотре оказалось, что на конструкции с одной стороны стойка согнулась от ветровой нагрузки. Пришлось ее потом ремонтировать», - рассказал заведующий сектором ЖКХ Хасен Юсупов.

Конструкция елки – сборно-разборная. Весит сооружение около тонны. По словам специалистов, ель приобрели 10 лет назад. Поэтому некоторые металлические детали уже устарели и не выдерживают натиска ветра.

По данным ЖКХ, в течение трех дней ель снова установят в парке. Во избежании происшествий во время празднования нового года вокруг искусственных елей установят ограждения в виде турникетов.


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