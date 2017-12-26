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В РК стоимость загранпаспорта вырастет вдвое в 2018 году

26 декабря 2017, 17:14

Госпошлина составит 19240 тенге.

В Казахстане в связи с принятием нового Налогового кодекса в 2 раза повышается ставка госпошлины за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан для зарубежных поездок, сообщает Zakon.kz.

Так, в 2018 года стоимость загранпаспорта составит 8 МРП (19240 тенге, 1 МРП составит 2405 тенге). В настоящее время его стоимость составляет 4 МРП (9076 тенге, 1 МРП составляет 2 269 тенге).

Напомним, новый Налоговый кодекс и поправки в сопутствующее законодательство глава государства подписал 25 декабря 2017 года.


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