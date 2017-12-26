В МВД прокомментировали рассылку о "кровавой разборке" на одной из дорог страны

С недавнего времени в мессенджерах распространяют информацию о якобы кровавой разборке, произошедшей на одной из дорог Казахстана. Сообщение сопровождается несколькими фотографиями с телами застреленных людей. В МВД РК прокомментировали данную рассылку, передает Zakon.kz.

Среди пересылаемых фотографий есть изображение разбитой в ДТП Lada. Данная авария произошла в Западном Казахстане на автодороге Уральск-Аксай 20 декабря. Столкнулись ГАЗель и Lada, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщали СМИ. Однако, к данным изображениям в рассылке по WhatsApp приложены еще несколько фото с трупами мужчин и оружием.

"Про драку сегодня ночью на трассе Актау-Озен слышали? Там жестокая разборка. Пресса молчит, органы пытаются скрыть. Пожалуйста, распространите, чтоб все видели это беззаконие!", - говорится в распространяемом сообщении.

Смертельное ДТП, указанное выше, произошло в Западном Казахстане. В рассылке же речь идет о дороге в Мангистауской области, то есть столкновение Lada c ГАЗелью не имеет никакого отношения к тому, о чем говорится в распространяемом сообщении. Более того, как стало известно, фото мертвых мужчин были сделаны в России, в Карачаево-Черкесии.

"В WhatsApp распространяются фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с участием автомашины «Лада гранта» и «Газель», которое имело место 20 декабря на территории Западно-Казахстанской области. В результате трагического события погибли 2 человека. Вместе с ними распространяются фотографии ликвидированных террористов. Они не имеют отношения к указанному событию и были сделаны на территории России. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

По имеющейся информации, 18 декабря в Карачаево-Черкесии на одном из ПКПП сотрудники полиции хотели остановить автомобиль ВАЗ. Однако находящиеся там люди открыли огонь по полицейским. Машина скрылась. Чуть позже подозреваемых блокировали в одном из домовладений. Бандиты, в количестве 5 человек, оказали вооруженное сопротивление и были убиты встречным огнем.