Об опасности схода лавин в горах Казахстана предупредили синоптики

Из-за ожидающегося снегопада в горах Казахстана повышается лавиноопасная ситуация, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

«В связи с ожидаемыми сильными осадками возможно обострение снеголавинной обстановки. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за вероятного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Казгидромета, 27 декабря обильный снег ожидается в таких горных районах страны, как Илейский, Жетысусский Алатау, Киргизский Алатау, Таласский Алатау, Западный Алтай, хребет Тарбагатай.

Между тем, отмечается, что за прошедшие сутки осадки, различные по интенсивности и градации, продолжались во всех горных регионах Казахстана. Наиболее сильные осадки в виде снега прошли в хребте Тарбагатай (29мм) и в Таласском Алатау (14мм). Критических для схода лавин значений осадки не достигли.

Синоптики уточнили, что в ближайшие сутки в горных регионах Казахстана, в том числе в горах Илейского Алатау, самопроизвольный сход лавин не ожидается.