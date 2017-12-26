Заморозку 22 миллиардов долларов из Нацфонда РК прокомментировал Акишев

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в кулуарах заседания правительства прокомментировал ситуацию с заморозкой американским банком BNY Mellon 22 миллиардов долларов из активов Национального фонда РК, сообщает Today.kz.

«Очевидно, что сумма иска, которую уже неоднократно и правительство озвучивало, и озвучивали наши юридические консультанты, несопоставима с тем уровнем, который был заморожен сейчас, арестован. Это, в принципе, понятная практика, мы опротестовывали это решение о том, что, во-первых, насколько это было законно сделано. Во-вторых, так как договор с кастодианом у нас заключен по английскому праву, соответственно, мы обратились в Высокий суд Лондона. Суд отказал нам в этой претензии. Однако у нас остается возможность для обжалования данного решения. Мы проводим сейчас работу по тому, что банк-кастодиан неправомерно, на наш взгляд,поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно несопоставима. Во-вторых, как считаем, это не соответствует той юрисдикции, где он находится», - сказал Данияр Акишев.

При этом, по мнению главы финансового регулятора, ситуация не критична.