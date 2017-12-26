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Жажда денег вынудила москвича превратиться в мать

26 декабря 2017, 17:49

У сотрудника кредитной организации внешний вид клиента вызвал подозрения, и он обратился в полицию.

Московская полиция задержала мужчину по подозрению в попытке мошенничества с кредитом.

По информации ведомства, мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. В таком виде он отправился в банк с целью получить кредит. У сотрудника кредитной организации внешний вид клиента вызвал подозрения, и он обратился в полицию.

«Злоумышленник, почувствовав неладное, успел скрыться с места происшествия до приезда полицейских. В ходе неотложных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель столицы», — говорится в сообщении.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

В ноябре полиция американского штата Филадельфия задержала 86-летнюю Эмили Коакли по обвинению в вооруженном ограблении. Пенсионерка зашла в банк на ходунках и, угрожая сотрудникам револьвером 38-го калибра, потребовала вернуть ей 400 долларов.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ».


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