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Жителя Астаны оштрафовали за жестокое обращение с животными

26 декабря 2017, 18:21

Мужчина положил кошку с тремя котятами в пакет и выбросил с пятого этажа.

В Астане мужчину оштрафовали на 25 МРП за жестокое обращение с животными, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в столичном суде, астанчанин положил кошку и трех котят в целлофановый пакет и выбросил их с пятого этажа. Мужчину осудили по статье 316 ч. 1 Уголовного кодекса РК («Жестокое обращение с животными»).

В качестве наказания был назначен штраф в 25 МРП, что составляет 56 725 тенге.

Фото с сайта sunny-cat.ru


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