Жителя Астаны оштрафовали за жестокое обращение с животными

Мужчина положил кошку с тремя котятами в пакет и выбросил с пятого этажа.

В Астане мужчину оштрафовали на 25 МРП за жестокое обращение с животными, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в столичном суде, астанчанин положил кошку и трех котят в целлофановый пакет и выбросил их с пятого этажа. Мужчину осудили по статье 316 ч. 1 Уголовного кодекса РК («Жестокое обращение с животными»).

В качестве наказания был назначен штраф в 25 МРП, что составляет 56 725 тенге.

Фото с сайта sunny-cat.ru