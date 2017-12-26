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Аэропорт Павлодара закрыт из-за непогоды

26 декабря 2017, 18:33

Такая ситуация сложилась по всему северному Казахстану.

Павлодарский аэропорт из-за плохих метеоусловий закрыт, вследствие чего около 1400 пассажиров семи рейсов не смогли вылететь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Аэропорт Павлодара закрыт второй день в связи с плохими метеоусловиями, - отметил председатель правления АО «Аэропорт Павлодар» Марат Шишов. - Произошло обледенение взлётно-посадочной полосы. Сейчас мы этим занимаемся, работаем - чистим полосу. Это позволит снова принимать и отправлять воздушные суда. Пока планируем держать закрытым аэропорт до 21.00 сегодня».

По словам М. Шишова, за два дня из-за того, что аэропорт закрыт, в воздух не смогли подняться семь самолётов, в каждом из которых было примерно по 200 человек.

«Такая ситуация в принципе сложилась по всему северному Казахстану, в том числе в Костанае, Караганде и Семее. Сами видите, кругом - снег, ветер и заморозки», - сказал председатель правления АО «Аэропорт Павлодар» Марат Шишов.

Фото с сайта inform.kz


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