В Алматы арестовали скандальную звезду соцсетей
Айжан Байзакова арестована на трое суток.
Популярная в Instagram алматинка Айжан Байзакова арестована на трое суток за нарушение общественного порядка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
На девушку был составлен протокол об административном правонарушении по статье 404 КоАП РК «Мелкое хулиганство».
В пресс-службе сообщили, что Байзакова наказана «за проведение мероприятия в месте общественного пользования с нарушением правопорядка и этических норм». Решение об аресте на трое суток вынес специализированный межрайонный суд Алматы.
При этом заявлений на Айжан в полицию не поступало. Наказали ее на основании поста в соцсетях. На данный момент страница девушки в Instagram недоступна.
Административный арест 22-летняя девушка будет отбывать в спецприемнике.
Фото: соцсети
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