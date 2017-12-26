Алматинцев попросили перейти на общественный транспорт

26 декабря в Алматы начался дождь. Ожидается, что ночью он перейдет в снегопад, который продлится с перерывами до 28 декабря. В связи с этим акимат Алматы обратился к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы напомнили об ответственности автовладельцев и попросили с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог, особенно в ночное время.

В акимате предупредили, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором.

Автомобилистам порекомендовали отказаться от пользования личным транспортом в связи с повышением риска ДТП из-за непогоды и пользоваться общественным транспортом.

При острой необходимости поездки на личном транспорте водителям желательно снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

Фото с сайта today.kz