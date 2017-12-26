Умер композитор Владимир Шаинский
Шаинскому было 92 года.
Скончался композитор Владимир Шаинский, сообщает РИА Новости.
Шаинскому было 92 года.
Он написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.
Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Учился в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент.
Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.
В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после ее окончания работал в оркестре Леонида Утесова. Затем преподавал в музыкальной школе, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.
В конце 1940-х-1950-х годах песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина.
Фото © РИА Новости / Виталий Белоусов
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