Голливудское кино могут начать снимать в Казахстане

В Казахстане планируют привлечь известную в Голливуде Universal studio для съемок своих фильмов, сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

В мажилисе глава ведомства презентовал законопроект "О кинематографии", который направлен на поддержку национального кино. Как подчеркнул сам министр, цель разработанных норм создать условия для поддержки отечественного кино, успешный проект и выход на международную арену.

"Когда я был в Лос-Анджелесе, встречался с ведущими руководителями кинокомпаний. Когда я сказал, что мы принимаем специальный закон, у них было огромное желание, чтобы они фильмы свои снимали в Казахстане. Сейчас в США редко снимают фильмы. В основном в Канаде, Венгрии, Болгарии. Потому что им всегда нужны новые места. С 6 по 9 января техническая группа Universal studio будет в Казахстане, в Алматы. Я их встречу. Если мы привлечем иностранные кинокомпании, жизнь нашего кино станет совсем другой", — сказал Мухамедиулы журналистам, после представления законопроекта.

Что касается вопроса привлечения голливудской киностудий, то, по его словам, у Казахстана есть все шансы стать площадкой для съемок, так как для этого в стране есть все необходимые условия, включая политическую стабильность, сильный технический кадровый состав, прекрасные ярко-выраженные четыре времени года.

"Представьте, лучшие режиссеры будут у нас в Казахстане снимать свои фильмы. Кого они будут привлекать на должность вторых операторов, линейных работников, актеров? Конечно, наших специалистов. Мы будем обучаться. Работа будет совсем другая. Вы будете у Спилберга интервью брать и у других. Конечно, после этого по туристам у нас будет другая цифра", — добавил министр.

Также, как проинформировал глава ведомства, будет инициирован вопрос создания на территории "Казахфильма" специальной экономической зоны с особым порядком землепользования, налогового и таможенного обложения, что в свою очередь позволит охватить практически все приоритетные смежные сегменты экономики — это строительство, сервис, развлечения, внутренний и внешний туризм, дополнительные рабочие места, а также привлечение новых технологий и специалистов.

"Для чего нам нужна СЭЗ на территории "Казахфильма"? Например, в год Universal Studio посещают более 1 миллиона туристов, за счет чего они получают более 100 миллионов долларов инвестиций", — добавил Арыстанбек Мухамедиулы.

Для успешного решения всех поставленных задач, по его мнению, нужна сильная правовая поддержка в рамках которой предлагается создать фонд поддержки национального кино. Сегодня же основным получателем госсредств в размере чуть более 4,5 миллиарда тенге является киностудия "Казахфильм", который и распределяет средства для производства национальных фильмов.

"Казахфильм" должен заработать, как производственная база, потому что, когда он станет свободной экономической зоной, то будет освобожден от НДС, все будут снимать в их студии. У нас задача стоит, чтобы "Казахфильм" был более востребованный, чем сейчас. Мы деньги выделяем, а оттуда они платят огромные деньги для содержания штата, он он должен зарабатывать сам. Здесь мы исходим из интереса страны, чтобы деньги бюджета шли не на содержание штата, а на производства фильма", — уточнил министр.

В то же время, он подчеркнул, что во избежание субъективных оценок, кинопроекты будут проходить через отбор экспертным советом и рассмотрением межведомственной комиссией при правительстве Казахстана. В этом контексте он добавил, что кинополитика министерства принципиально ориентирована на создание фильмов об истории страны, культуре, традициях, современных достижениях, исторических личностях, героях нашего времени.

Кроме того, в предполагаемом законопроекте предусмотрена схема финансирования, которая, прежде всего, рассчитана на четкую градацию фильма по объемам их финансирования. Как объяснил министр, в полном объеме будет финансироваться только фильмы, имеющие высокую социальную значимость, в первую очередь, это исторические картины, патриотические фильмы, документальные, анимационные картины. Все остальные — будут финансироваться частично, на условиях привлечения инвесторов и частного капитала. Согласно этой модели ожидается, что к 2021 году удастся значительно увеличить количество производимых фильмов и на 30% разгрузить государственный бюджет.

Фото © Sputnik / Серикжан Ковланбаев. Источник: Sputnik Казахстан