В ЮКО состоялась премьера анимационного фильма «Киелі Қазығұрт»

В Южно-Казахстанской области для детей состоялась презентация анимационного фильма, несущего большой воспитательный смысл. Премьера историко-познавательного мультфильма «Киелі Қазығұрт», снятого киностудией «САҚ» по заказу акимата области состоялась в торгово-развлекательном центре «Shymkent plaza». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Данная работа основана на программной статье Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», целью которой является развитие туризма нашего региона и пропаганда среди подрастающего поколения древних легенд и историй, а также разъяснение важности Святой горы Казыгурт.

Отметим, что в ходе презентации мультфильма с приветственной речью выступил аким области.

«Будущее нашей нации – это наши дети. Они должны расти на основе богатых национальных ценностей смотря мультфильмы на казахском языке. В противном случае, их поглотят зарубежными произведения, что в свою очередь отделит наших детей от национальных ценностей нашего народа. Именно поэтому я поручил снять такие анимационные фильмы», - сказал автор идеи Жансеит Туймебаев.

На основе идеи главы региона в рамках программной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в области уже снято 3 анимационных фильма «Қажымұқан», «Отырарды қорғау», «Киелі Қазығұрт» и 10 серийный фильм «Тайны древнего жетыгена».

Данный многосерийный фильм один из первых в стране, где рассказывается о сакральных и исторических местах, озвученных в программной статье Главы государства. Кинокартина, направленная на пропаганду развития туризма нашего региона, красивой природы и святых мест, а также дружбы, нацелена на возвышение национального духа.

«В одно из своих выступлений глава государства сказал, что патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону. Человек, который не смог полюбить свой аул, никогда не сможет полюбить свою страну. Это аксиома. Поэтому, мы южноказахстанцы, посредством таких фильмов сможем возвеличить статус не только южного региона, но и в целом всей страны. Мы радуемся, когда снимают такие фильмы, которые положительно воздействуют на духовные ценности казахского народа и вдохновляют наших детей», - сказал аким области.

Наряду с этим, в ходе мероприятия глава региона наградил директора студии «САҚ» Нуриддина Паттеева медалью за заслуги перед областью, а сценаристов фильма Батырхана Дауренбекова и Бакытжана Қулжабая благодарственными письмами.

Стоит подчеркнуть, что киностудия «САҚ» до сегодняшнего дня сняло более 50 анимационных и 5 полнометражных фильмов, а также такие сериалы, как «Томпақ», «Қалқанқұлақ».