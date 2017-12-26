В Алматы за год оказали 1,4 млн госуслуг в электронном формате - Байбек

В Алматы за год оказали 1,4 млн госуслуг в электронном формате. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил аким мегаполиса Бауыржан Байбек, передает Zakon.kz.

Аким отметил, что по поручению Главы государства в Алматы проводится системная работа по цифровизации, разработаны концепция и детальная дорожная карта «Smart Almaty». Уже сегодня 40% потребителей электронной коммерции и 54% всех безналичных расчетов Казахстана приходится на Алматы. Количество государственных услуг, оказанных в городе в электронном формате, возросло в 8 раз, составив 1,4 млн в 2017 году.

«При выборе IT-решений мы в первую очередь руководствуемся критериями социально-экономической эффективности или экономической отдачи. Так, уже ряд внедренных проектов серьезно снизили уровень теневой экономики и позволили обеспечить рыночное функционирование транспортной системы. По системе ОҢАЙ достигнуто 350 млн транзакций на 20 млрд тенге. Системой «A-Parking» охвачено 10% парковочных мест центра города, что обеспечило рост налоговых поступлений в пять раз с 38 млн до 190 млн тенге. Сейчас мы также разрабатываем «Интеллектуальную транспортную систему» с оптимизацией маршрутов и управлением дорожным движением», - сказал Бауыржан Байбек.

Бауыржан Байбек также рассказал, что в целях обеспечения прозрачности на портале almatygenplan.kz в открытом доступе размещены схемы красных линий, мощности тепловых и электрических систем, водоснабжения и т.д. В 2 раза сокращено время на разработку инженерных проектов, исключен необоснованный отказ в выдаче техусловий. На 2018 год запланирован запуск 3D-карты города, завершение цифровой паспортизации инфраструктуры.

Кроме того, для обеспечения прозрачности деятельности и оперативности обратной связи с жителями в пилотном режиме запущен «Электронный КСК». В следующем году запланировано внедрение систем по учету потерь на тепловых и водных сетях, а также мобильных платежей за комуслуги. Разрабатывается система мониторинга селеопасных объектов.

Стоит отметить, что ранее в Алматы была открыта общественная приемная акимата нового формата «Open Almaty». Рассмотрено более 5 тыс. обращений, регламентированы 560 жизненных ситуаций, не охваченных ЦОНами. В рамках программы «Рухани жаңғыру» совместно с Генеральной прокуратурой по принципу open space открыт Центр правовых услуг. Автоматизированы прием в первый класс школ, документов на жилье, распределение мест в детских садах, выдача АПЗ.

Фото с сайта kapital.kz