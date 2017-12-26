В ЮКО в текущем году значительно уменьшилось количество чрезвычайных ситуаций

Более 60% зарегистрированных пожаров зафиксированы в жилых секторах, не контролируемых службой государственного пожарного контроля.

В 2017 году в Южно-Казахстанской области количество пожаров по сравнению с прошлым годом снизилось на 22,4 процента, а численность пострадавших от пожаров на 50%, погибших на 33,3 процента. Данный показатель — это результат постоянных профилактических мероприятий. Об этом сегодня в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Ергали Бахаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

По его словам, более 60 процентов зарегистрированных пожаров зафиксированы в жилых секторах, не контролируемых службой государственного пожарного контроля.

Наряду с этим, доработана готовность дорожной техники к чрезвычайным ситуациям, оказывающие услуги в зимний период на дорогах республиканского и областного значения

«В целом по области насчитывается 7 перевалочных пунктов и 11 пунктов обогрева. Наши сотрудники совместно с представителями службы контроля взяли на контроль их готовность. Эти пункты полностью обеспечены койками и углем. Для обслуживания дорог областного значения готовы 138 единиц специальной техники. Стоит отметить, что на четырех направлениях опасных дорог утверждено 63 техники повышенной проходимости областного департамента по чрезвычайным ситуациям», - сказал Е.Бахаев.

Кроме того, завершены подготовительные работы к празднованию нового года. Руководитель управления областного департамента по чрезвычайным ситуациям Бакытжан Запаров напомнил жителям о том, что необходимо учитывать меры предосторожности при использовании пиротехнических изделий.

В настоящее время для проведения новогодних праздников на территории области определены около 1500 мест.

Сотрудники областного департамента по Чрезвычайным ситуациям в местах проведения мероприятий проводят работы по соблюдению правил пожарной безопасности и организовывают дежурства.