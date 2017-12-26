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Мобильный номер Аружан Саин продают в Сети

26 декабря 2017, 20:10

Глава благотворительного фонда заявила, что помощь оказывается независимо от того, с кем общаются нуждающиеся родители.

Известный общественный деятель, глава благотворительного фонда "Добровольное общество милосердие" Аружан Саин возмущена тем, что номер ее мобильного телефона продают родителям, чьи дети нуждаются в помощи. Свое негодование она выразила на странице в Facebook.

"Оказывается, есть люди, которые продают номер моего мобильного телефона мамочкам детей, которым нужна помощь за сто долларов. Мол, "если вы напрямую позвоните Аружан, то тогда точно помогут". Противно как", – пишет Саин.

Далее Саин пояснила, что деятельность фонда – это командная работа, и не имеет значения, с кем родители больного ребенка контактируют. Аружан подчеркнула, что у благотворительного фонда есть правила, и они для всех одинаковые.

"У нас всегда деток больше, чем денег, которые мы собираем. Мы почти 12 лет, несмотря ни на что, делаем все, что от нас зависит в каждой ситуации, где можем помочь", – резюмировала общественник и добавила всю контактную информацию, куда столкнувшиеся с бедой казахстанцы могут обратиться.

Фото: сайт Добровольного общества Милосердие


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