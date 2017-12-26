В Санкт-Петербурге выпал синий снег

Пробы светло-голубого и фиолетового оттенков отправили на анализ.

Специалисты Росприродназдора в Санкт-Петербурге обнаружили окрашенный в синий цвет снег. Он был найден на тротуаре Аптекарского проспекта возле подлежащего сносу здания.

Пробы светло-голубого и фиолетового оттенков отправили на анализ. Промежуточные результаты будут получены в ближайшее время.

Местные жители считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ. Необычные осадки, по их словам, распространялись волнообразно, а толщина цветного покрова составляет примерно один сантиметр.

Очевидцы публикуют снимки синего снега в соцсетях. «Кажется смурфики не успели покинуть снесенный фармзавод», — пошутил один из них.

В феврале 2015 года Роспотребнадзор установил, что причиной выпадения голубого снега в Челябинске стал пищевой краситель для пасхальных яиц, который случайно попал в вентиляционную систему цеха и рассеялся на прилегающей территории.

Фото: страница Марии Чарнецкой во «ВКонтакте». Источник: Лента.ру