Стали известны обстоятельства смерти Шаинского

О них рассказал сын композитора.

Сын знаменитого композитора Владимира Шаинского, Вячеслав, сообщил, что отца, скорее всего, похоронят в США. Об этом сообщает РенТВ.

Шаинский скончался после тяжелой операции, которую ему провели в американской клинике в связи с онкологическим заболеванием.

«Думаю, что основная причина - это возраст. 12 числа ему исполнилось 92 года. У него был рак, прошла операция несколько лет назад, успешно. Свое действие на здоровье, думаю, она тоже оказала», - заявил сын композитора.

Он сообщил, что в ближайшее время улетит в США, где скончался Шаинский.

Вдова композитора Светлана сообщила, что Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря.

О месте и дате проведения похорон композитора в настоящее время не сообщается.

Лауреат Государственной премии СССР, Народный артист РСФСР, Шаинский особенно известен благодаря работе над музыкой для мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку, для "38 попугаев", "Трям! Здравствуйте", а также благодаря другим композициям.

Фото ТАСС