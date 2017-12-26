Защитник "Астаны" хочет вновь сыграть в группе ЛЧ

Действующий чемпион Казахстана по футболу первым из казахстанских клубов пробился в групповой этап главного еврокубка в сезоне 2015-16 годов.

Защитник футбольного клуба "Астана" и сборной Казахстана Дмитрий Шомко заявил, что главной задачей столичной команды в следующем сезоне будет прохождение через квалификационное сито в групповой этап Лиги чемпионов.

"Прежде всего — это попадание в групповой этап Лиги Чемпионов. Дальше будем решать исходя из результатов. Если мы все выполним, то это будет отличной работой всего руководства, тренерского штаба и игроков клуба", — цитирует ответ Шомко на вопрос о задачах "Астаны" на следующий сезон официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

"Астана" стала первым из казахстанских клубов, пробившихся через квалификацию Лиги чемпионов в ее групповой этап в сезоне 2015-16 годов, Шомко тогда, как и сейчас, являлся игроком основного состава четырехкратного чемпиона Казахстана по футболу. Клуб из столицы Казахстана тогда начал квалификацию со второго отборочного раунда, выбив в нем словенский "Марибор", в третьем раунде обыграл финский ХИК, а в решающем круге — кипрский АПОЭЛ.

В группе C астанчане заняли последнее, четвертое место, тем не менее, умудрились дома не проиграть мадридскому "Атлетико", лиссабонской "Бенфике" и стамбульскому "Галатасараю", а с последним клубом свели вничью и гостевую встречу.

В нынешнем сезоне "Астана" первой из казахстанских команд пробилась из группового этапа Лиги Европы (второго по значимости еврокубка) в плэй-офф этого турнира, где в феврале встретится в первом раунде с лиссабонским "Спортингом".

"Хотелось бы дальше пройти. Однозначно, мы будем биться до последнего. А там уже как получится. Конечно, "Спортинг" — это хорошая команда. Тем более на стадии 1/16 финала Лиги Европы нет каких-то проходных команд, все понимают, что из двух матчей складывается противостояние и победит сильнейший", — сказал Шомко.

"Астана" в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги Европы заняла второе место в группе A, проиграв две встречи только победителю этой группы, испанскому "Вильярреалу". При этом клуб из столицы Казахстана дважды обыграл тель-авивский "Маккаби" и взял четыре очка (победа и ничья) у пражской "Славии".

Первый матч со "Спортингом" "Астана" проведет на своем поле 15 февраля, ответный в Лиссабоне — 22 февраля.

Фото © REUTERS / Shamil Zhumatov. Источник: Sputnik Казахстан