В Алматинской области на утреннике сгорела елка
Причина возгорания - короткое замыкание гирлянды.
В школе на новогоднем утреннике в поселке Сарыозек Алматинской области сгорела елка, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
"Из-за короткого замыкания светящейся гирлянды произошло возгорание, в результате пластиковую елку быстро охватил огонь. До прибытия пожарных произошла самоэвакуация 35 человек находящихся на новогоднем празднике. Елка была потушена своими силами. Жертв и пострадавших нет", — рассказал пресс-секретарь пресс-службы ДЧС Алматинской области.
Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Так, комитет по ЧС МВД РК сообщает, что елки следует устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка, а сама елка не затрудняла выход из помещения. Помимо этого, иллюминацию следует выполнять с соблюдением технических норм устройства электроустановок. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) следует ее немедленно обесточить.
Во время проведения новогодних мероприятий строго запрещается:
- использование и разжигание салютов и хлопушек;
- установка взрывоопасных эффектов и фейерверков;
- украшать ёлку целлулоидными игрушками, бинтами и ватой;
- одевать детей в легковоспламеняющуюся одежду;
- заниматься огнеопасными работами;
- затемнять окна в помещениях;
- проводить мероприятия в зданиях с не демонтированными решетками на окнах;
- запускать в помещения слишком большое количество людей.
Фото © Sputnik / Александр Вильф
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