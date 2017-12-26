"Барыс" после победы "Амура" выпал из зоны плей-офф КХЛ

При этом хабаровский клуб провел на два матча меньше.

Хоккеисты "Барыса" опустились на девятое место в Восточной конференции КХЛ, передает Vesti.kz.

Это произошло после победы "Амура" в домашнем матче с "Северсталью" - 4:2. Таким образом, клуб из Хабаровска набрал 66 очков и поднялся на восьмое место.

При этом "Амур" на данный момент провел 43 матча, а "Барыс" - 45. У астанинского клуба в активе 63 очка.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 1 марта. До этого времени "Барысу" предстоит сыграть 11 матчей. В следующей встрече астанинский клуб завтра, 27 декабря, примет "Ак Барс" - игра начнется в 19:30 по столичному времени.

Фото ХК Барыс