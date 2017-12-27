Ученые раскрыли необычную связь между сексом, калориями и долгожительством

Ученые раскрыли необычный пример влияния пола на долголетие живых существ – черви-самцы не начинают жить дольше при хроническом недостатке пищи, а чаще занимаются сексом, что не характерно для их сородичей-гермафродитов, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы надеемся, что наше исследование поможет нам понять, как развивается старение и что определяет продолжительность жизни. К примеру, у большинства видов животных представители и того, и другого пола необходимы для продления рода, и строгая диета примерно одинаково продлевает им жизнь. Самцы нематод не обязательны для продолжения рода, и на них этот прием не действует", — рассказывает Сакико Хондзе (Sakiko Honjoh) из университета Киото (Япония).

Эксперименты, проведенные на червях, мышах и ряде других животных еще в 60 годах прошлого века, показали, что снижение числа калорий в диете заметно продлевает животным жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из них так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни человека или этих же самых животных.

Хондзе и ее коллеги нашли возможную причину всех этих неудач, наблюдая за тем, как ограничение калорий влияло на жизнедеятельность двух разновидностей обычных лабораторных червей-нематод (Сaenorhabditis elegans) – гермафродитов и самцов, не способных самостоятельно продолжать род.

Как правило, гермафродиты доминируют в большинстве популяций этих червей – лишь одна особь из тысячи является самцом. По этой причине большинство экспериментов, в том числе и опыты по продлению жизни, проводятся именно на гермафродитах. Авторы статьи исправили этот недостаток, и получили крайне неожиданные результаты.

Когда ученые ограничили число калорий в диете червей, гермафродиты повели себя ожидаемым образом – они прекратили размножаться, а их продолжительность жизни выросла в среднем на несколько недель по сравнению особями, питавшимися нормальной пищей. Этого, однако, не произошло с самцами.

Недостаток пищи повлиял на них странным образом – они активнее искали партнеров для продолжения рода и чаще размножались, чем это делали гермафродиты в аналогичной ситуации. В результате этого их продолжительность жизни не увеличилась, а осталась примерно такой же.

Что интересно, поведение самцов и продолжительность их жизни можно поменять, заблокировав работу всего одного гена, DAF-12, отвечающего за считывание "мужских" гормонов нематод. Самцы с заблокированным DAF-12 жили так же долго, как и гермафродиты, но при этом оставались однополыми существами и не меняли свое поведение.

Подобные необычные связи между старением, полом и диетой, как считают японские биологи, могут существовать и среди других видов многоклеточных животных. Их изучение и раскрытие поможет нам понять, почему ограничение калорий по-разному влияет на продолжительность жизни человека, прочих млекопитающих и иных живых существ.

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